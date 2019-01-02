أطلقها المجلس الأعلى للّغة العربيّة: هذه هي تفاصيل المشاركة في جائزة اللّغة العربيّة لوسائل الإعلام

أطلق المجلس الأعلى للّغة العربيّة، جائزة اللّغة العربيّة لوسائل الإعلام، والتي تُمنح لأحسن عمل إعلاميّ (مقال، تحقيق، روبورتاج، بورتريه) عن اللّغة العربيّة، حسب بيان وصل جريدة “الجزائر”.

وتفتح أبواب المشاركة للأعمال التي نُشرت أو بُثّت من تاريخ بثّ الإعلان إلى غاية 30 سبتمبر المقبل، حيث حُدّد يوم 10 أكتوبر آخر أجل لتسلّم الأعمال، على أن تسلّم الجائزة في 18 ديسمبر 2019، بمناسبة اليوم العالميّ للّغة العربيّة.

والمجالات التي يجب أن تتمحور عليها المواضيع، هي: اللّغة العربية والمجتمع، مواكبة اللّغة العربيّة للعلوم والتّكنولوجيا، تحدّيات اللّغة العربيّة ورهاناتها، اللّغة العربيّة من خلال المضامين الموجّهة للطّفل، اللّغة العربيّة والإنترنيت في شبكات التّواصل الاجتماعيّ، اللّغة الهجينة وأثرها السّلبيّ، شخصيّات خدمت اللّغة العربيّة، وأخرى تتعلّق باللّغة العربيّة.

وحسب الضوابط التي حددتها الجهة المنظمة، فإن يشترط أن يكون الصّحافي من جنسية جزائريّة، أن يقدّم العمل باللّغة العربيّة، أن يثبت الإعلامي انتسابه لوسيلة إعلاميّة وطنيّة بصفة رسميّة، ألاّ يكون عضوًا من أعضاء لجنة التّحكيم، أن يصل العمل المقترح في الحيّز الزمني المطلوب، أن لا يكون العمل المقدّم حصل على جائزة.أن يكون – قيمة الجائزة: قيمة ماليّة وعينيّة معتبرة؛ تمنح لأحسن عمل إعلاميّ مكتوب وإذاعيّ، وتلفزيونيّ وإلكتروني.

وأضاف المصدر، أن المجلس الأعلى للّغة العربيّة عمل على مرافقة الإعلاميّين، والرّفع من حسن استعمال اللّغة العربيّة عبر الملتقيات والنّدوات ومختلف الدّراسات؛ تشجيعاً لوسائل الإعلام في خدمة اللّغة العربيّة.

الهدف من الجائزة، تشجيع الصّحافيين على الكتابة باللّغة العربية؛ تحريرا وتحليلا وبحثا؛ التّشجيع على إيلاء العربيّة الفصيحة أهمّية كبيرة باعتبارها أداةً للتّفكير، وسلامةُ التّفكير من سلامتها؛ تشجيع الكتابة بالعربيّة الفصيحة والنّشر بها، واستعمالها في الإعلام الإلكترونيّ؛ إعادة الاعتبار لأهمّية التّكوين في اللّغة العربيّة؛ الاعتزاز باللّغة بحسبانها مكوّنا أساسياً من مكوّنات الهوّية الوطنية؛ الحفاظ على نضارة العربيّة، وطمأنة الإعلاميين بأنّ هناك مؤسّسات لغويّة رسميّة مُعتمدة تتابع تطوّرات اللّغة وتسهر على الحفاظ عليها؛ وفي مقدّمتها المجلس الأعلى للّغة العربيّ، المعنيّون بالجائزة: تشجيعاً لوسائل الإعلام الوطنيّة، فإنّ الجائزة مفتوحة لمختلف الإعلاميّين العاملين في الصّحافة المكتوبة والإلكترونيّة والمسموعة والمرئيّة المعتمدة.

يذكر أن المُساهمون في الجائزة: المجلس الأعلى للّغة العربيّة؛ وزارة الثّقافة؛ وزارة البريد والمواصلات السّلكيّة واللاّسلكيّة والتّكنولوجيّات والرّقمنة؛ وزارة السّياحة والصّناعات التّقليديّة؛ شركة سونالغاز؛ كوندور( (CONDOR؛ أريدو(OOREDOO)؛ اتّصالات الجزائر .

صبرينة كركوبة