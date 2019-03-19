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أطباء العاصمة ينتفضون ضد التمديد وتأجيل الإنتخابات

Djalila Rezzaki 19 مارس 2019 الحدث, الوطني اضف تعليق 166 زيارة

نظم اليوم، المئات من الأطباء والأطباء المقيمين مسيرة احتجاجية في ساحة البريد المركزي بالعاصمة، تنديدا بقرارات رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، تمديد العهدة الرابعة وتأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة يوم 18 أفريل المقبل

وقد جاب المحتجون شوراع العاصمة، وهم يرتدون المآزر البيضاء ويتوشحون الرايات الوطنية، وذلك انطلاقا من مستشفى “مصطفى باشا” في ساحة أول ماي، باتجاه ساحة البريد المركزي وسط العاصمة، ورفع المحتجون شعارات سياسية مساندة للحراك الشعبي المناهض لقرارات الحكومة، من أبرزها “جزائر حرة ديمقراطية” و شعار ” لا تأجيل لا تمديد”، إضافة إلى لافتات كتب عليها “سلمية سلمية” في إشارة إلى سلمية الاحتجاجات، و”إحترام إرادة الشعب”

رزاقي.جميلة

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