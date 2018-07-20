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“أصلح بيتك يا ولد عباس ولا تقحم نفسك فيما لا يعنيك”

الحركة الشعبية الجزائرية::
“أصلح بيتك يا ولد عباس ولا تقحم نفسك فيما لا يعنيك”

eldjazair 18 يوليو 2018 الوطني اضف تعليق 157 زيارة

عبر حزب الحركة الشعبية الجزائرية عن إمتعاضه من تصريحات الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس و المستغرب للقاء الذي جمعه مع حركة مجتمع السلم في إطار مبادرة التوافق الوطني مبرزا أن ولد عباس ينتهج كل مرة سياسية الهروب للأمام والرغبة في صناعة الجدل و الفوضى على الساحة السياسية وجعلها محو إهتمام مبرزا أن هذا الأخير يريد تغطية المشاكل التي يتخبط فيها حزبه بالهجوم وإطلاق التصريحات و التدخل في شؤون الأحزاب الأخرى
وقال الناطق الرسمي الشيخ بربارة في تصريح ل ” الجزائر “:”والله نحن الذين يستغربون من تصريحات لا تليق بحزب يوصف بالقوة السياسية الأولى في البلاد و الذي لا يفوت الفرص ليطلق سهامه على الأحزاب السياسية متناسيا أن الجزائر خرجت من الأحادية و دخلت عهد التعددية والإنفتاح و أن الأحزاب السياسية سيدة في قراراتها ومواقفها و خطواتها و لا وصي عليها تتفاوض مع من تشاء و لا دخل لأحد فيها ” و تابع :” من عاداتنا و تقاليدنا السياسية في الحزب هو عدم التدخل في الأمور الداخلية للأحزاب الأخرى وهذه الأخيرة عليها أن تسير على النهج ذاته الأفالان كان متحالف مع حمس في إطار التحالف الرئاسي و لا أحد علق على الأمر فكيف يخرج اليوم و يحاسبنا على جلسة تشاور على مبادرة تقدمت بها حمس و التي تربطنا معها علاقات طيبة لا تقاذف و تراشق كما راح هذا الأخير ليروج له فعمارة بن يونس و مقري كانوا مع بعض سنة 1995 و سنة 1997 فتصريحات ولد عباس تلزمه هو و فقط” .
وأضاف في السياق ذاته :” نكن الإحترام للأفالان كحزب سياسي عريق ولكن نتأسف في كل مرة للتصريحات الغير مسؤولة لأمينها العام فنحن حزب متفتح و وذو سيادة حاملين لأفكارو برامج نتحاور مع من نشاء مادامت البلاد هي محور ذلك و في إطار إحترام الدستور و مؤسسات الجمهورية “.
زينب بن عزوز

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