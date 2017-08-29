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أسعار سلة خامات أوبك تحافظ على ارتفاعها

وصلت حد 50 دولارا:
أسعار سلة خامات أوبك تحافظ على ارتفاعها

eldjazair 29 أغسطس 2017 الاقتصاد اضف تعليق 9 زيارة

سجلت أسعار سلة خامات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) الـ 13 انخفاضا طفيفا إلى 86ر49 دولارا للبرميل مقارنة بسعر يوم الجمعة الماضي حين بلغ 93ر49 للبرميل، حسب ما أعلنت عنه يوم امس الثلاثاء المنظمة على موقعها الالكتروني.
وتضم سلة خامات أوبك التي تعد مرجعا في مستوى سياسة الإنتاج الخام البحري القطري والخام العربي الخفيف السعودي وخام التصدير الكويتي وخام مربان الإماراتي وخام صحارى الجزائري و الإيراني الثقيل والبصرة الخفيف العراقيي وخام السدر الليبي وخام بوني النيجيري وخام ميراي الفنزويلي و جيراسول الأنغولي وربيع الخفيف الغابونيي و أورينت الاكوادوري .
و كانت لجنة الوزارية المشتركة للمراقبة و المتابعة التي تم استحداثها من طرف منظمة أوبك والمنتجين المستقلين، قد أعلنت نهاية الأسبوع الماضي، “ان الثقة في السوق متينة و تحرك في الاتجاه الصحيح و لكن كل الخيارات مطروحة، بما في ذلك تمديد اتفاق خفض الإنتاج لما بعد مارس 2018، للتأكد من استقرار السوق”.
ق.و

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