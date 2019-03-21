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أسعار برنت تتحسن إلى ما فوق 67 دولارا عند بداية التعاملات

islam kaab 20 مارس 2019 الاقتصاد اضف تعليق 94 زيارة

تحسنت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، عند بداية التعاملات الصباحية مدعمة بتخفيضات الإمدادات التي تقودها منظمة الدول المصدرة للنفط و شركائها برئاسة روسيا وكذا بالعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران وفنزويلا.
بلغ سعر العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 74ر67 دولار للبرميل مرتفعة 13 سنتا أو 2ر0 بالمئة مقارنة مع سعر إغلاق السوق امس. ولامس سعر برنت الثلاثاء أعلى مستوياته منذ 16 نونبر ليبلغ 20ر68 دولار للبرميل.
وسجلت اسعار خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم العقود الآجلة تحسنا طفيفا (1ر0 بالمائة) ليقدر ب07ر59 دولار للبرميل، مع سعر التسوية السابق. وبلغ خام غرب تكساس الوسيط أعلى مستوياته منذ 12 نونبر يوم الثلاثاء 57ر59 دولار للبرميل.
وارتفعت أسعار النفط بنحو الثلث هذا العام، مدفوعة بتحرك تقوده منظمة الأوبك وشركائها لخفض نحو 2ر1 مليون برميل يوميا من الإمدادات وكذلك العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران وفنزويلا المصدرتين للنفط.
وقال نوربرت روكر محلل ان “الآفاق المتقلبة للإمدادات بالنظر إلى فنزويلا وإيران، وكذلك قيود خفض الإنتاج في الدول البترولية، معطيات توليها سوق النفط الأولوية”.
كما يرى المحللون إن تباطؤ النمو الاقتصادي قد يؤثر سلبا على استهلاك الوقود

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