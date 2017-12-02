استقرت منظمة أوبك على تمديد تخفيض إنتاج النفط لشهور أخرى في مسعى ازالة التخمة في المعروض العالمي من الخام، واتفق منتجو النفط من أوبك وخارجها على تمديد تخفيض إنتاج النفط إلى غاية نهاية سنة 2018.

وأبدى عدة وزراء النفط المشاركون في اجتماع فيينا تفاؤلهم بقرار تمديد تخفيض إنتاج النفط لتسعة أشهر أخرى، وهو انجاز مشترك لم يحدث بين المنتجين من داخل المنظمة وخارجها منذ 56 عاما على عمل “أوبك”، حيث أشاد وزير الطاقة مصطفى بالإجماع لدى الدول الـ24 المنتجة للخام على تمديد الاتفاق المبرم بينها لفترة جديدة، منوها في هذا الشأن بدور الجزائر في إنجاح اتفاق التعاون بين المنتجين من داخل “أوبك” وخارجها بعد مواصلة تنفيذ ما اتفق عليه عليه في اجتماع الجزائر عام 2016، في حين قال وزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق أن الارتفاع النسبي الأخير في أسعار النفط مرده التزام المنتجين من داخل “أوبك” وخارجها باتفاق خفض الإنتاج الموقع نهاية عام 2016، لافتا إلى إمكانية انضمام بعض الدول إلى الاتفاق وهو ما من شانه دعم الاستقرار في السوق العالمية مؤكدا أن لجنة مراقبة السوق الوزارية التي ترأستها الـكـويت قد حققت نجاحا مشهودا منذ انطلاقها قبل عام في متابعة الالتزام بقرار خفض الإنتاج مشيرا إلى تعاون الدول الأعضاء في الاتفاق مع اللجنة لتأدية مهامها مشيداً بما بالالتزام العالي بتقليص إمدادات النفط إلى السوق العالمية والذي وصلت نسبته إلى 116 %.

اما وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي فأبدى تفاؤله بمستقبل سوق النفط، مفيدا بان الوضع في السوق بات افضل من السابق وان المنتجين سيتخذون بالتأكيد القرار المناسب والمسؤول لتحقيق الاستقرار المطلوب خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن بلاده جزء من هذا التحالف بين المنتجين من داخل المنظمة وخارجها كما أنها تحرص دائما على دعم استقرار السوق وسبق لها ان دعمت جميع القرارات السابقة للمنظمة والتي كان من شأنها تحقيق التوازن في السوق.

وتجدر الإشارة إلى ان الدول المشاركة في اجتماع فيينا اتفقت على الانتهاء من إزالة وفرة في المعروض العالمي من الخام بينما أشار العديد منهم إلى خروج محتمل من الاتفاق قبل ذلك الموعد إذا حدث صعود حاد للأسعار.وتحث روسيا، وهي منتج رئيسي خارج أوبك خفض للمرة الأولى انتاجه بشكل كبير مع المنظمة، على أن تكون هناك رسالة واضحة بشأن كيفية الخروج من التخفيضات حتى لا تتحول السوق إلى عجز في المعروض بشكل متعجل، أو يحدث صعود حاد للأسعار أو تواصل شركات النفط الصخري الأمريكية زيادة الإنتاج.

عمر حمادي

أسعار النفط ترتفع عقب اتفاق “أوبك”

ارتفعت أمس، أسعار النفط متأثرة باتفاق أوبك وكبار المنتجين خارجها على تمديد تخفيضات الإنتاج، وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض المنتجين المستقلين بقيادة روسيا اتفقوا أول أمس الخميس على إبقاء تخفيضات الإنتاج حتى نهاية 2018، بينما أشاروا إلى احتمال الخروج من الاتفاق مبكرا إذا شهدت السوق ارتفاعات محمومة في الأسعار.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة تسليم فيفري 24 سنتا ليصل إلى 62.87 دولار للبرميل، وزاد الخام الأمريكي في العقود الآجلة 17 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 57.57 دولار للبرميل.

وعلى مدى نوفمبر ارتفع برنت نحو 3.6 بالمئة في حين صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي حوالي 5.6 بالمئة، حيث دفع التجار الأسعار للارتفاع توقعا لتمديد التخفيضات بعد مارس آذار 2018.

عمر حمادي