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أسعار النفط في تدحرج متواصل

eldjazair 4 أكتوبر 2017 الاقتصاد اضف تعليق 45 زيارة

تراجعت أمس، أسعار النفط بعد موجة الصعود الذي عرفها خلال الربع الثالث من العام، وقد انخفظ سعر برميل الخام الأمريكي إلى 50.10 دولارا، بينما لا تزال الأسعار العالمية تحت الضغوط بسبب ارتفاع إمدادات “أوبيك”.
وتضم سلة خامات أوبك التي تعد مرجعا في مستوى سياسة الإنتاج الخام البحري القطري والخام العربي الخفيف السعودي وخام التصدير الكويتي وخام مربان الإماراتي وخام صحارى الجزائري والإيراني الثقيل والبصرة الخفيف العراقي وخام السدر الليبي وخام بوني النيجيري وخام ميراي الفنزويلي وجيراسول الأنغولي وربيع الخفيف الغابوني وأورينت الاكوادوري، كما تراجع خام القياس العالمي مزيج برنت 26 سنتاي أو 0.5 بالمائة حيث وصل إلى 55.74دولار للبرميل.
بالمقابل، كشفت تقارير أن الانخفاض جاء وسط مخاوف من أن تكون موجة صعود السوق في الربع الثالث مبالغا فيها، إذ رفعت سعر البرنت في أواخر سبتمبر إلى أعلى مستوياته منذ منتصف 2015.
عمر ح

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