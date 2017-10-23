

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح ، إن سوق النفط العالمية تشهد تحسناً واستقراراً مع التزام الدول المصدرة للخام بالكامل باتفاق خفض الإمدادات لرفع أسعار النفط.

وفي الثالث من أكتوبر، قال محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إن الالتزام باتفاق خفض الإنتاج من دول “أوبك” والمنتجين من خارج المنظمة “مرتفع جداً”.

وقال الفالح خلال زيارة للعاصمة العراقية: “الأسواق استعادت الكثير من عافيتها، لكن ما زال أمامنا جزء من هذا المشوار. مستويات الالتزام رأيناها تفوق 100% بين الدول الأربع والعشرين”.

وقالت “أوبك” في بيان السبت، إن اللجنة الفنية المشتركة لدول “أوبك” والمنتجين الآخرين من خارجها، خلصت إلى أن الالتزام في شهر سبتمبر باتفاق الإنتاج بلغ 120%، وهو أعلى مستوى منذ بدء التنفيذ في جانفي.

وخفضت “أوبك” وروسيا ومنتجون آخرون الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل في اليوم، منذ بداية العام 2017، مما ساعد في رفع أسعار النفط. ومن المقرر أن يستمر الخفض حتى مارس 2018.

وقال الفالح بعد أن التقى نظيره العراقي جبار اللعيبي، إن السعودية والعراق متفقتان على الحاجة إلى “التزام كامل” بخفض إنتاج الخام المتفق عليه في أوبك ومع روسيا ودول منتجة عديدة أخرى لرفع الأسعار.

ولم يفصح الفالح عما إذا كان سيوصي بتمديد خفض الإنتاج لفترة أطول عندما تعقد “أوبك” اجتماعاً الشهر المقبل.

وقال باركيندو هذا الشهر إنه يتوقع مشاركة كل دول “أوبك” الأربع والعشرين، وكل الدول المنتجة من خارجها المشاركة في خفض الإنتاج العالمي بمؤتمر “أوبك” في نوفمبر.

ق.و