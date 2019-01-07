قفزت امس، أسعار النفط بأكثر من 1.5 بالمئة، مدفوعة بحالة من التفاؤل بأن محادثات تُعقد في بكين يمكن أن تنهي الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، في الوقت الذي تلقى الخام أيضا دعما من تخفيضات في إمدادات عدد من كبار المنتجين.

و بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 57.93 دولارا للبرميل، مرتفعة 87 سنتا أو 1.5 بالمئة، وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 48.76 دولارا للبرميل بزيادة قدرها 80 سنتا أو 1.7 بالمئة.

بالمقابل، كشف بنك سوسيتيه جنرال، إنه خفض متوسط توقعاته لأسعار النفط الخام في عام 2019، نظرا للمخاوف المرتبطة بالنمو الاقتصادي، التي أذكت إحجاما عن المخاطرة في أسواق النفط. وقال البنك في مذكرة بحثية، إنه “لا تزال أسواق النفط عرضة لاستمرار الإحجام عن المخاطر، بما يتماشى بشكل كبير مع أسواق الأسهم، نظرا لقلق شديد بشأن النمو الاقتصادي العالمي ونمو الطلب العالمي على النفط”.

وخفض سوسيتيه جنرال توقعاته لنمو الطلب العالمي على النفط لهذا العام إلى 1.27 مليون برميل يوميا، من 1.43 مليون برميل يوميا، وتوقع البنك أيضا زيادة كبيرة في المخزونات العالمية في الربع الأول من العام، ستحد من صعود الطلب في الأمد القصير.

وفي السياق ذاته المصرف الفرنسي إنه خفض توقعاته لأسعار خام القياس العالمي مزيج برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأميركي لهذا العام، بواقع تسعة دولارات لكل منهما، حيث توقع متوسط سعر لخام برنت عند 64.25 دولارا للبرميل، وللخام الأميركي عند 57.25 دولارا هذا العام.

ورغم خفض التوقعات، يقول سوسيتيه جنرال إنه لا يزال متفائلا “بشكل متوسط وحذر” بشأن السوق، نظرا لأن العوامل الأساسية لا تزال قوية، متابعا أنه “من المتوقع أن يكون هناك توازن تقريبا بين المعروض العالمي والطلب هذا العام”، حيث ستتلقى الأسعار مزيدا من الدعم من قوة الطلب العالمي على الخام في النصف الثاني من العام.

عمر ح