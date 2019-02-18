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أسعار النفط عند أعلى مستوياتها منذ نوفمبر بفعل تخفيض اوبك

Razika kherkhache 18 فبراير 2019 الحدث اضف تعليق 38 زيارة

سجلت أسعار النفط اليوم الاثنين 18 فيفري، أعلى مستوياتها منذ نوفمبر من العام الماضي، بدعم من خفض المعروض الذي تقوده أوبك، والعقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا، وآمال حل النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، بحسب رويترز

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 38 سنتا، بما يعادل 0.6 بالمئة عن الإغلاق السابق، إلى 66.63 دولار للبرميل. وصعد برنت في وقت سابق إلى 66.78 دولار، مسجلا أعلى مستوياته منذ نوفمبر تشرين الثاني 2018.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 47 سنتا، أو 0.9 في المئة، إلى 56.06 دولار للبرميل. وسجل الخام أعلى مستوياته منذ نوفمبر تشرين الثاني عند 56.13 دولار في وقت سابق يوم الاثنين.

وتلقت الأسعار دعما من شح الإمدادات في السوق، نظرا لخفض الإنتاج من أوبك ومنتجين آخرين مثل روسيا. واتفقت المنظمة في أواخر العام الماضي على خفض الإنتاج نحو 1.2 مليون برميل يوميا، لمنع حدوث تخمة في المعروض.ودعمت أيضا العقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا عضوي أوبك أسعار الخام.

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