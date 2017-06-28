سجلت أسعار النفط العالمية، خلال تعاملات أمس، استقرارا عند مستويات السبت والأحد والاثنين من الأسبوع الجارى، حيث سجل متوسط سعر خام القياس العالمى برنت نحو 46.18 دولار للبرميل، فيما سجل الخام الأمريكى غرب تكساس الوسيط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء نحو 43.68 دولار للبرميل.

ويعتبر سعر خام برنت المسجل خلال تعاملات الخميس الماضى، والمقدر بنحو 45.13 دولار للبرميل، الأقل لسعر الخام العالمى منذ بداية شهر مايو الماضى، والذي سجلت فيه الأسعار نحو 54 دولارا للبرميل والأقل منذ إقرار اتفاق أوبك بتخفيض إنتاج النفط خلال نهاية نوفمبر الماضى. وشهدت أسعار النفط الخام انخفاضا أكثر من 15% منذ أواخر فبراير الماضى، متأثرة بتخمة المعروض المستمرة على الرغم من تحرك قادة أوبك لخفض الإنتاج بمقدار 1.8 مليون برميل يوميًا حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل وثارت شكوك بشأن التزام أوبك بخفض الإنتاج وقالت المنظمة في تقرير هذا الأسبوع إن إنتاجها زاد بواقع 336 ألف برميل يوميا في مايو إلى 32.14 مليون برميل يوميا.

وأظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكى أن مخزونات الخام الأمريكية زادت 2.8 مليون برميل في الأسبوع إلى 511.4 مليون برميل مقارنة مع توقعات بانخفاض قدره 2.7 مليون برميل حيث تتعرض أسواق النفط لضغوط شديدة لعدة أسباب يأتي في مقدمتها زيادة دولتي نيجيريا وليبيا لإنتاجهما النفطي، حيث إن ليبيا ونيجيريا وهما عضوان بالمنظمة، معفيتان من قيود اتفاق تخفيضات الإنتاج التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”.

وأظهرت بيانات رسمية في الولايات المتحدة في نهاية الأسبوع المنقضي أن مخزونات النفط الخام والبنزين زادت على غير المتوقع في الأسبوع الماضي مع انخفاض استهلاك المصافي وتراجع الصادرات.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام زادت 3.3 مليون برميل مقابل توقعات بانخفاضها 3.5 مليون برميل، لتصل إلى 513.2 مليون. وزادت مخزونات المنتجات المكررة أيضا رغم بداية موسم الصيف الذي يرتفع فيه الاستهلاك إلى الذروة. واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” ومنتجون مستقلون من خارجها بقيادة روسيا، على تمديد اتفاق لخفض إنتاج النفط بنحو 1.8 مليون برميل يوميًا لمدة 9 أشهر إضافية حتى نهاية مارس 2018، وهو تمديد للقرار الذي اتخذته أوبك نهاية نوفمبر 2016 بتخفيض الانتاج لمدة 6 أشهر تنتهي خلال شهر بنهاية شهر يونيو الجارى. وتهدف تخفيضات الإنتاج إلى القضاء على وفرة المعروض الضخمة التي أدت إلى تهاوى النفط الخام إلى أسعار متدنية للغاية العام الماضي.

عمر ح