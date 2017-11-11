شهدت أسواق النفط انخفاضا امس السبت، حيث سجل خام القياس العالمى مزيج برنت نحو 63.76 دولار للبرميل، فيما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 57.07 دولار للبرميل.

وجاءت الأسعار المرتفعة نتيجة للجهود التى تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا لتقليص الفجوة بين العرض والطلب فى السوق من خلال كبح الإمدادات، بالإضافة إلى قوة الطلب وتصاعد التوترات السياسية.

وعلى الرغم من الانخفاض الذى شهدته أسعار النفط العالمية، إلا انها تبقى قرب أعلى مستوى لها فى أكثر من عامين بالنسبة خام برنت الذي سجل نحو 64.65 دولار للبرميل وهو السعر الذي سجله فى وقت سابق الأسبوع الماضى، اما خام غرب تكساس الأمريكى فيبقى قرب أعلى سعر فى عامين ونصف العام طبقا للسعر الذي سجله الأسبوع الماضي عند 57.92 دولار للبرميل.

التصاعد الحاد للتوترات الجيوسياسية يحفز الأسعار

وقال بنك جولدمان ساكس ”أسعار النفط صعدت بقوة خلال الأسبوع الأخير، وكان أحدث محفز لهذا التحرك الصعودى هو التصاعد الحاد للتوترات الجيوسياسية مطلع الأسبوع، ومن قبل وجدت موجة الصعود دعما فى تنامى الثقة فى تمديد أوبك (لاتفاق خفض الإنتاج) وقوة الطلب على النفط“.

غير أن بنك مورجان ستانلى حذر قائلا ”هذا التحرك (الصعودى للنفط) قد لا يدوم طويلا“ مشيرا إلى أن إنتاج النفط الصخرى قد يعود بشكل سريع نسبيا.

كما حذر جولدمان من زيادة تقلبات الأسعار فى الفترة المقبلة بسبب تصاعد التوترات فى الشرق الأوسط، وخصوصا بين السعودية وإيران الخصمين السياسيين والعضوين فى أوبك، إلى جانب زيادة إنتاج النفط الأمريكى.

ق.و