ارتفعت أسعار النفط نهاية الاسبوع، وسط آمال في إمكانية أن تسوي الولايات المتحدة والصين خلافاتهما التجارية قريباً، رغم أن بيانات من الصين عززت المخاوف من تباطؤ اقتصادي قد يقلص الطلب على الوقود.

وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 61.69 دولار للبرميل. فيما بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 54.49 دولار للبرميل، بارتفاع قدره 70 سنتاً.

وتلقت أسعار النفط دعماً، بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، إنه سيلتقي نظيره الصيني شي جينبينغ، في محاولة لإبرام اتفاق تجارة شامل، لكن أسواق الخام تعرضت لضغوط من مسح أجري أمس، وأظهر أن نشاط المصانع الصينية انكمش بأكبر وتيرة في نحو 3 سنوات خلال يناير (كانون الثاني) الماضي مع تراجع الطلبيات، وهو ما عزز المخاوف من تفاقم التباطؤ في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم.

ومساء الخميس، قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في تقرير شهري إن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفع بمقدار 345 ألف برميل يومياً في نوفمبر الماضي إلى 11.9 مليون برميل يومياً. وجاءت هذه الزيادة مع ارتفاع الإنتاج في تكساس بمقدار 115 ألف برميل يومياً، وزيادة قدرها 188 ألف برميل يومياً، في إنتاج النفط من الحقول البحرية.

وأصبحت الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط في العالم بفضل زيادات في الإنتاج من المكامن الصخرية. وقال تقرير إدارة معلومات الطاقة إن صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام في نوفمبر الماضي استقرت عند 2.326 مليون برميل يومياً. واستقرت أيضاً صادرات المنتجات النفطية المكررة في نوفمبر عند 3.544 مليون برميل يومياً، مع بقاء صادرات البنزين بلا تغيير عند 1.0316 مليون برميل يومياً.

عمر ح