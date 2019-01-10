تواصل أسعار النفط ارتفاعها للأعلى بعد موجة الانخفاض الذي شهدتها الفترة السابقة، حيث ارتفعت أمس نحو واحد بالمئة ، لتواصل المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة بفضل الآمال بأن تسوي واشنطن وبكين قريبا نزاعاتهما التجارية التي تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي.

وصعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 61 سنتا أو واحدا بالمئة إلى 59.33 دولار للبرميل. وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 50.38 دولار للبرميل مرتفعة 60 سنتا بما يعادل 1.2 بالمئة مقارنة مع التسوية السابقة، وتلك هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها الخام 50 دولارا هذا العام.

وزاد خام برنت وخام غرب تكساس بالفعل ما يزيد على اثنين بالمئة، وتتماشى قفزات سعر النفط مع أداء أسواق الأسهم الآسيوية، التي ارتفعت لأعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع ونصف اليوم. ودخلت محادثات تجارية في بكين بين أكبر اقتصادين في العالم يومها الثالث يوم الأربعاء في ظل مؤشرات على إحراز تقدم في مسائل من بينها شراء الصين للسلع الزراعية والطاقة من الولايات المتحدة وزيادة انفتاح الأسواق الصينية.

لكن على صعيد العوامل الأساسية، تتلقى أسعار النفط الدعم من تخفيضات للإنتاج بدأت في نهاية 2018 من قبل مجموعة من منتجي الخام بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وكذلك من روسيا غير العضو في المنظمة.

تهدف التخفيضات التي تقودها أوبك إلى كبح تخمة ناشئة في الإمدادات ترجع لأسباب من بينها ارتفاع إنتاج النفط الخام الأمريكي نحو مليوني برميل يوميا في 2018 إلى مستوى قياسي قدره 11.7 مليون برميل يوميا.

عمر ح