أسعار النفط تقترب من أعلى مستوياتها منذ 2015

استقرت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، ويحوم خام “برنت” قرب أعلى مستوياته منذ 2015 بدعم من توقعات الطلب القوي، وسط استمرار تخفيضات الإنتاج، التي تقودها روسيا و”أوبك”.

وبحلول الساعة 06:50 بتوقيت غرينيتش (09:50 بتوقيت موسكو)، بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 58.52 دولار للبرميل بزيادة 5 سنتات عن التسوية السابقة. فيما، بلغ خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 65.25 دولار للبرميل دون تغيير عن الإغلاق السابق، لكنه يقترب من أعلى مستوياته من جوان، البالغ 65.83 دولار للبرميل، الذي لامسه لفترة وجيزة في 12 ديسمبر. وصعد برنت 47% منذ منتصف 2017. وتعكف روسيا ومنظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” على كبح الإنتاج من أجل تقليص الفجوة بين العرض والطلب في السوق ودعم الأسعار.

وبدأ سريان اتفاق خفض الإنتاج في جانفي الماضي، ومن المقرر أن يستمر حتى نهاية 2018. وتوقع وزير النفط العراقي جبار اللعيبي أمس الاثنين، أن يكون هناك توازن بين العرض والطلب خلال الربع الأول من 2018، بما يؤدي إلى تعزيز أسعار النفط. وجاءت تخفيضات الإنتاج وسط طلب عالمي قوي، والذي يتوقع الكثير من المحللين أن يصل إلى 100 مليون برميل يوميا للمرة الأولى خلال العام المقبل أو في 2019.

المصدر: “رويترز”