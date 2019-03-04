ارتفعت امس، أسعار النفط مدعومة بخفض إنتاج مجموعة الدول المصدرة للنفط، وتقارير بأن الولايات المتحدة والصين قريبتان من اتفاق لإنهاء نزاع الرسوم الذي كبح نمو الاقتصاد العالمي.

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 65.25 دولار للبرميل بحلول الساعة الـ 8:13 بتوقيت جرينتش، مرتفعة بـ 18 سنتا أو 0.3 بالمئة عن آخر تسوية.

وبلغت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 55.94 دولار للبرميل بزيادة 14 سنتا أو 0.3 بالمئة، حيث يأتي تحسن الأسعار عقب تقارير بأن الولايات المتحدة والصين قريبتان من إنهاء نزاعهما التجاري المستعر منذ عام.

عمر ح