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أسعار النفط ترتفع تدريجيا قبل اجتماع فيينا

عقب اتفاق أمريكي صيني وانسحاب قطر من "أوبك":
أسعار النفط ترتفع تدريجيا قبل اجتماع فيينا

islam kaab 3 ديسمبر 2018 الاقتصاد اضف تعليق 131 زيارة

ارتفعت أسعار النفط خمسة بالمئة، بعد اتفاق الولايات المتحدة والصين على عدم فرض أي رسوم جمركية جديدة لمدة 90 يوما وقبل اجتماع أوبك هذا الأسبوع والذي من المتوقع أن يسفر عن خفض للإمدادات، بحسب رويترز.
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 53.41 دولار للبرميل بزيادة 2.48 دولار للبرميل أو 4.9 بالمئة عن آخر سعر إغلاق. وزاد خام برنت 2.89 دولار بما يوازي 4.9 بالمئة إلى 62.35 دولار للبرميل. واتفقت الصين والولايات المتحدة في اجتماع مجموعة العشرين في الأرجنتين على عدم فرض رسوم جمركية إضافية لمدة 90 يوما على الأقل بينما يجري الجانبان محادثات.
ويترقب المتعاملون اجتماع منظمة أوبك في السادس من ديسمبر حيث من المقرر أن تعلن المنظمة وروسيا خفض الإمدادات بهدف كبح فائض الإنتاج الذي دفع أسعار النفط للهبوط بمقدار الثلث منذ أكتوبر. ويتوقع المحللون خفض الإنتاج بين مليون و1.4 مليون برميل يوميا مقارنة بمستويات أكتوبر وهو الأعلى لأوبك كمنظمة منذ ديسمبر 2016.
وعلى صعيد أوبك، أعلنت قطر أنها ستنسحب من المنظمة في جانفي. وإنتاج قطر النفطي لا يتجاوز 600 ألف برميل يوميا لكنها أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم.
عمر ح

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