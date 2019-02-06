ارتفعت أسعار النفط بفضل توقعات شح المعروض العالمي بسبب العقوبات الأمريكية على فنزويلا وتخفيضات الإنتاج التي تقودها أوبك. لكن بيانات المصانع الأمريكية المخيبة للآمال ضغطت على السوق التي شهدت صعود خامي غرب تكساس الوسيط الأمريكي وبرنت لأعلى مستوى في 2019 نتيجة استمرار المخاوف إزاء الاقتصاد العالمي. وسجلت العقود الآجلة لغرب تكساس الوسيط 54.65 دولار للبرميل مرتفعة ستة سنتات بما يوازي 0.16 بالمئة. وسجل الخام أعلى مستوى فيما يزيد على شهرين عند 55.75 دولار في اليوم السابق. فيما سجلت عقود خام القياس العالمي برنت 62.56 دولار للبرميل مرتفعة خمسة سنتات أو 0.08 بالمئة.

وقال محللون إن العقوبات الأمريكية على فنزويلا تركز اهتمام السوق علي تراجع الإمدادات العالمية.

هذا وقال خبراء يوم الجمعة بعد فحص التفاصيل التي نشرتها وزارة الخزانة الأمريكية عن العقوبات المفروضة على فنزويلا إنها ستقلص إلى حد كبير المعاملات النفطية بين كراكاس ودول أخرى وإنها مماثلة لتلك التي فُرضت على إيران العام الماضي. كما تراجع إنتاج نفط أوبك في يناير كانون ثاني بأكبر قدر في عامين حسبما خلص إليه مسح أجرته رويترز.

عمر ح