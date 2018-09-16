الأحد , سبتمبر 16 2018
أخبار عاجلة
الرئيسية / الاقتصاد / سجلت تراجعا بمتوسط 3 إلى 4 ملايين :
أسعار المركبات المستعملة تواصل انخفاضها

سجلت تراجعا بمتوسط 3 إلى 4 ملايين :
أسعار المركبات المستعملة تواصل انخفاضها

eldjazair 15 سبتمبر 2018 الاقتصاد اضف تعليق 118 زيارة

واصلت أسعار المركبات المستعملة تراجعها في الاسواق الوطنية، حيث سجلت تراجعا بمتوسط 3 إلى 4 ملايين للسيارة الواحدة، في وقت تراجع عرض السيارات المركبة في الجزائر التي أصبحت لا تلقى رواجا بين المستهلكين.
وشهدت اسواق القليعة بتيبازة و تيجلابين للسيارات المستعملة بولاية بومرداس، امس دخولا كبيرا للسيارات والزوار مقابل خروج جد مبكر لهم، وتراوح سعر “ياريس 2008” 90 مليون، بينما وصل سعر “سيمبول 2018” إلى 158 مليون، وبالنسبة لسيارة “داسيا لوقان 2015” فوصل سعرها إلى حدود 138 مليون، أما سيارة ” ميقان 2 / 2004″ فكان سعرها 40 مليون.
عمر ح

عن eldjazair

شاهد أيضاً

في ظل عودة قوية للتجار الفوضويين:
جمعية التجار تطالب “الأميار” بالإفراج عن الأوعية العقارية الشاغرة

دعا رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين، الحاج الطاهر بولنوار، رؤساء البلديات بالمسارعة لضرورة الإفراج …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2018, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super