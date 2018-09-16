واصلت أسعار المركبات المستعملة تراجعها في الاسواق الوطنية، حيث سجلت تراجعا بمتوسط 3 إلى 4 ملايين للسيارة الواحدة، في وقت تراجع عرض السيارات المركبة في الجزائر التي أصبحت لا تلقى رواجا بين المستهلكين.

وشهدت اسواق القليعة بتيبازة و تيجلابين للسيارات المستعملة بولاية بومرداس، امس دخولا كبيرا للسيارات والزوار مقابل خروج جد مبكر لهم، وتراوح سعر “ياريس 2008” 90 مليون، بينما وصل سعر “سيمبول 2018” إلى 158 مليون، وبالنسبة لسيارة “داسيا لوقان 2015” فوصل سعرها إلى حدود 138 مليون، أما سيارة ” ميقان 2 / 2004″ فكان سعرها 40 مليون.

عمر ح