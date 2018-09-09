بلغت كمية إنتاج اللحوم البيضاء في الجزائر 5.3 مليون قنطار ، ما غطى الطلب الوطني، وجعل المستثمرين في هذا المجال يعملون على تصدير جزء من إنتاجهم للخارج، غير أن الكمية الوفيرة هذه لم تنعكس على الأسعار التي من حين إلى آخر تعرف ارتفاعا جنونيا أرجعه المهنيون إلى ارتفاع تكاليف استيراد العلف الخاص بالدواجن، و طالبوا بإلغاء الرسم على القيمة المضافة لمختلف المنتجات المستوردة التي تدخل في علف الدواجن و ليس الشعير و الذرة فقط.

قال وزير الفلاحة عبد القادر بوعزقي، أمس في كلمة له بمناسبة اليوم الوطني لشعبة الدواجن ، أن الجزائر تمكنت من تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم البيضاء والبيض، وتصدر بعض منتجاتها للخارج، وأوضح في هذا الإطار أن الجزائر تحتوي على ثروة حيوانية تناهز 240 مليون وحدة دجاج لاحم و ديك رومي، و قد بلغت نسبة إنتاج اللحوم البيضاء 5.3 مليون قنطار ، بقيمة إنتاجية تقدر ب155.5 مليار دج، و تمثل 5 بالمائة من إجمالي قيمة الإنتاج الفلاحي لسنة 2017 مضاف إليها إنتاج بيض الاستهلاك الذي سجل هو الآخر نموا معتبرا ب6.6 مليار وحدة.

و قال الوزير أن الجزائر توقفت عن استيراد اللحوم البيضاء منذ بدا العمل بترتيبات المخطط الوطني للتنمية الفلاحية سنة 2000، و أضاف أن هذه الشعبة توفر أزيد من 500 ألف منصب شغل يضاف إليها تعداد المؤسسات الناشطة في فروع التثمين و التحويل، أما فيما يخص التصدير فقال الوزير أن الجزائر تصدر بعض المنتجات كبيض الاستهلاك و أرجل الدجاج و مستحضرات اللحوم البيضاء إلى عدد من الدول كقطر و الصين والفيتنام.

و قال الوزير أن أهمية شعبة الدواجن في تطوير قطاع الفلاحة ومن ثمة الاقتصاد الوطني دفعت بالسلطات العمومية للاهتمام بها و تخصيص جملة من البرامج التنموية لها، و منها إصدار المرسوم التنفيذي المتضمن الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة فيما يخص عمليات بيع الشعير و الذرة و كذا المواد و المنتجات الموجهة لتغذية الأنعام، ودعا الفلاحين و المهنيين إلى بدل المزيد من الجهد للإبقاء على المكتسبات المحققة و تامين الوفرة الوطنية للمنتج الفلاحي و الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن .

في سياق ذي صلة، كشف الوزير عن إنشاء 14 مجلسا مهنيا على المستوى الوطني، و قال أن الهدف من التأسيس هو إعادة الاعتبار للتنظيمات المهنية.و إدماجها في اتخاذ القرار، ناهيك عن توفير كل الظروف والمهنيين والفلاحين ومرافقتهم، و أضاف أن المراد من هذه الفضاءات، أن تكون قوة للاقتراح والتعبير الحي للعمل سويا، والانخراط جميعا لمعالجة كل الإشكاليات في كل الشعب.

وشدد الوزير من جهة أخرى على أن السياسة التي ننتهجها الدولة، والتي ترمي في الأساس إلى تلبية الاحتياجات الغذائية المتزايدة لمواطنينا، تستوجب قبل كل شيء الرفع من العرض الفلاحي الوطني بشكل محسوس، وهي نتيجة لا يمكن بلوغها إلا عبر عصرنة وتعزيز المنظومة الإنتاجية الفلاحية برمتها.

ودعا الوزير كل الفاعلين من أجل الالتحاق بالمجالس المهنية المشتركة لدعم الغرف فلاحية و تنمية نشاط كل الشعب بالخصوص شعبة الدواجن، كما دعا إلى تصحيح كل الاختلالات الآنية و الظرفية التي تعترض السوق.

رئيس المجلس الوطني المهني المشترك لشعبة الدواجن، قالي المؤمن:

” إما إعفاء منتجات علف الدواجن من الرسم أو تركها دون إعفاءات”

دعا رئيس المجلس الوطني المهني المشترك لشعبة الدواجن قالي مؤمن، السلطات إلى مرافقة مربي الدواجن، و توفير اللقاحات الخاصة بحماية الدواجن من الأمراض التي أدت خلال الفترات السابقة إلى نفوق الكثير منها، كما دعا إلى إيجاد حلول لجعل أسعار علف الدواجن مستقرا من خلال تعميم إلغاء الرسوم على القيمة المضافة على جميع المواد الأولية التي تدخل في تركيبة علف الدجاج، آو تركها جميعا بدون إعفاءات.

و قال المتحدث ذاته خلال كلمته بمناسبة اليوم الوطني لشعبة الدواجن، أن هدف المجلس تسطير خطة طريق لشعبة الدواجن في الجزائر، لتوفير اللحوم البيضاء و البيض للمواطن بصفة دائمة و بأسعار معقولة و العمل على مساعدة ومرافقة المربي الذي يصبح في كثير من الأحيان ضحية ، و أوضح أن الورشات التي نظمت على مدار اليومين السابقين انبثقت منها مقترحات رفعت للوزير من اجل أخدها بعين الاعتبار و شملت نقاط أساسية تخص الصحة الحيوانية التي تتأثر بالإمراض ، وغلاء أسعار المواد التي تدخل في التركيبة الأساسية لأعلاف الدواجن، و عليه قمنا بتنظيم هذه الورشات للبحث عن الحلول خصوصا ما تعلق بالأمراض التي تصيب الدواجن، وطالبنا بتوفير اللقاح لدى البياطرة، و إيجاد حل للمواد الأولوية التي لا تعرف استقرار في الأسواق العالمية.

و قال قالي، أن تربية الدواجن تعتمد على المواد الأولية التي تستورد من الخارج، و السوق الدولية تعترف تغييرات لا يمكن التحكم فيها، و لدى نطلب من الإدارة مرافقة المنتج خاصة فيما تعلق بالرسوم على القيمة المضافة التي تطبق على مواد ولا تطبق على أخرى، حيث طلبنا أما تطبيق هذا الرسم على كل المواد أو يلغى على جميعها حتى لا يكون هناك تذبذب على مستوى الأسعار، و أكد أن الوزير أبدى استعداده لتقديم الدعم في هذا الشأن ، ومن اجل إيجاد حلول جذرية و مستعجلة للمشاكل التي تعاني منها هذه الشعبة، و أشار المتحدث ذاته إلى مشكل آخر يؤدي إلى ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء، و يتعلق بعدم استقرار أسعار الكتاكيت، التي اغلبها مستوردة من الخارج، و التي لا تلبي الطلبات، و هو ما دفع بالمجلس و الوزارة إلى الدعوة إلى تشجيع الاستثمار المحلي لتقليص فاتورة الاستيراد و ضمان استقرار أسعار اللحوم البيضاء.

عليوي: “لن نطلب مسح ديون الفلاحين مرة أخرى”

قال الأمين العام للاتحاد العام للفلاحين محمد عليوي أن الاتحاد لن يطالب مرة أخرى الحكومة بمسح الديون عن الفلاحين، ودعا الفلاحين إلى “النهوض” و “العمل” وعدم الاتكال على الدولة لأنها قدمت بما فيه الكفاية لهم.

و أضاف عليوي أمس في كلمة له بمناسبة اليوم الوطني لشعبة الدواجن، انه اليوم يجب على الفلاحين بدل المزيد من الجهد للنهوض بمؤسساتهم و مشاريعهم و عدم الاتكال على الدولة من الآن و ساعدا لأنها قدمت لهم ما فيه الكفاية، مؤكدا أن الاتحاد لن يطالب الحكومة مرة أخرى مسح ديون الفلاحين بعد أن أقدم على ذلك مرتين قائلا:” كفانا من العبث الذي كان موجود..يجب أن تعملوا على تطوير مؤسساتكم، و القروض التي كنتم تأخذونها لم ندافع مرة أخرى من اجل مسحها، لقد طالبنا ذلك مرتين و الآن انتهى هذا العهد، فقوموا للعمل، و الرئيس أعطى قطاع الفلاحة و الفلاحيين اهتماما كبيرا و لا بد لهم اليوم من بذل المزيد من الجهد”.

رزيقة.خ