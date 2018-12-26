ارتفعت امس، أسعار الذهب لأعلى مستوى في ستة أشهر، بعد زيادة المخاوف بشأن النمو العالمي، واستمرار إغلاق الحكومة الأمريكية جزئيًا، مما دفع المستثمرين إلى الإقبال على الذهب باعتباره الملاذ الآمن، والابتعاد عن المخاطرة في الوقت الحالي.

وقفز الذهب في المعاملات الفورية إلى 1273.71 دولار للأوقية “الأونصة” ، مرتفعًا بنسبة تبلغ 0.4%، وارتفع المعدن النفيس إلى 1274.68 دولار في المعاملات المبكرة وهو أعلى مستوى منذ 20 يونيو، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة إلى 1277.6 دولار للأوقية، بنسبة تبلغ 0.5% .

و حسب الخبراء، وفان القلق والخوف يسيطران على المستثمرين حول النمو الاقتصادي العالمي، في ظل التوقعات التي تشير إلى تباطؤ النمو خلال العام المقبل، ولذا اتجهوا إلى الأصول الآمنة مثل الذهب. و تدفع موجة البيع الحادة في أسواق الأسهم العالمية، والخسائر القوية التي شهدتها خلال الفترة الماضية، المعدن النفيس إلى الارتفاع .

و تجدر الإشارة أن سوق الأسهم العالمية قد شهدت تقلبات واضطرابات قوية خلال الفترة الماضية، وسجلت خسائر حادة، بسبب المؤشرات والتوقعات التي تُشير إلى تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي خلال العام المقبل، والخلاف القائم بين الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” ورئيس الاحتياطي الفيدرالي “جيروم باول”، في أعقاب رفع معدل الفائدة ،بالرغم اعتراض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

كما أثرت بعض الأزمات السياسية على سوق الأسهم العالمية، الأمر الذي دفع نسبة كبيرة من المستثمرين إلى البحث عن ملاذ آمن لحماية أموالهم وأنفسهم من الخسارة، ويعد الذهب هو الملاذ الأكثر أمانًا بالنسبة لهم.

أما بالنسبة لأسعار الفضة، فقد ارتفع السعر الفوري لها إلى 14.86 دولار للأوقية، بنسبة تقدر بحوالي 0.9%، في حين ارتفع البلاتين إلى 787.49 دولار للأوقية بنسبة تبلغ 0.6%، كما ارتفع البلاتينيوم بنسبة 0.1% إلى 1244.60 دولار للأوقية.

عمر ح