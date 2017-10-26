عادت أسعار الخضر والفواكه لمعدلاتها الطبيعية مؤخرا، بعد دخول المحصول الشتوي إلى السوق، و من المتوقع أن يستمر هذا الإنخفاض، خصوصا أن فترة الشتاء تعرف استقرارا في أسعار هذه المنتوجات.

كشف رئيس الجمعية الجزائرية للتجار والحرفيين حاج طاهر بولنوار، لـ “الجزائر” أن أسعار الخضر والفواكه عرفت انخفاض في أيام الأخيرة و ستعرف انخفاضا ملحوظا أكثر ابتداء من الشهر المقبل، حيث ستعود إلى معدلاتها المعقولة بعد دخول محصول الخضر والفواكه الموسمية، مشيرا إلى أن الفترة الزمنية الحالية تشهد نوعا من الإستقرار في الأسعار.

وحسبما لوحظ خلال جولة ميدانية لـ”الجزائر ” ببعض أسواق العاصمة فقد انخفضت أسعار الخضر والفواكه، فقد وصل سعر الطماطم 90 دج بعدما كان 150دج للكلغ، والخس 70 بعدما 90دج، الخيار والكوسة 70 بعدما كانت 120 دج، والجزر واللفت 50 بعدما بلغا 70 دج. فيما تبقى البطاطا في سقف 70 دج إلى غاية كتابة هاته الأسطر.

ويبقى الجزائريون معرضين لعدم استقرار سوق الخضر و الفواكه، و هو ما تعكسه الأسعار المتقلبة و التي ترتفع دون مبرر واقعي، ما يؤكد أن تحديد الأسعار لا يخضع لمواسم الجني بقدر ما يرتبط بأهواء المضاربين والسماسرة.

فلة سلطاني