الخميس , أكتوبر 26 2017
الرئيسية / الاقتصاد / "بولنوار" لـ "الجزائر"::
أسعار الخضر والفواكه تقترب من معدلاتها الطبيعية

"بولنوار" لـ "الجزائر"::
أسعار الخضر والفواكه تقترب من معدلاتها الطبيعية

eldjazair 25 أكتوبر 2017 الاقتصاد اضف تعليق 31 زيارة

عادت أسعار الخضر والفواكه لمعدلاتها الطبيعية مؤخرا، بعد دخول المحصول الشتوي إلى السوق، و من المتوقع أن يستمر هذا الإنخفاض، خصوصا أن فترة الشتاء تعرف استقرارا في أسعار هذه المنتوجات.
كشف رئيس الجمعية الجزائرية للتجار والحرفيين حاج طاهر بولنوار، لـ “الجزائر” أن أسعار الخضر والفواكه عرفت انخفاض في أيام الأخيرة و ستعرف انخفاضا ملحوظا أكثر ابتداء من الشهر المقبل، حيث ستعود إلى معدلاتها المعقولة بعد دخول محصول الخضر والفواكه الموسمية، مشيرا إلى أن الفترة الزمنية الحالية تشهد نوعا من الإستقرار في الأسعار.
وحسبما لوحظ خلال جولة ميدانية لـ”الجزائر ” ببعض أسواق العاصمة فقد انخفضت أسعار الخضر والفواكه، فقد وصل سعر الطماطم 90 دج بعدما كان 150دج للكلغ، والخس 70 بعدما 90دج، الخيار والكوسة 70 بعدما كانت 120 دج، والجزر واللفت 50 بعدما بلغا 70 دج. فيما تبقى البطاطا في سقف 70 دج إلى غاية كتابة هاته الأسطر.
ويبقى الجزائريون معرضين لعدم استقرار سوق الخضر و الفواكه، و هو ما تعكسه الأسعار المتقلبة و التي ترتفع دون مبرر واقعي، ما يؤكد أن تحديد الأسعار لا يخضع لمواسم الجني بقدر ما يرتبط بأهواء المضاربين والسماسرة.
فلة سلطاني

عن eldjazair

شاهد أيضاً

تتعلق بقرى سياحية ومخيمات وفنادق:
توقع استلام 80 هيكلا فندقيا جديدا سنة 2018

يتوقع إستلام 80 هيكلا فندقيا جديدا على المستوى الوطني سيدخل عدد منها حيز الخدمة مطلع …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2017, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super