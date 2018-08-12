قال الأمين العام للاتحاد العام للفلاحين الجزائريين محمد علوي، أن أسعار أضاحي العيد تعرف ارتفاعا بسبب المضاربة و تدخل “البزناسية”، ودافع عن الموالين و قال أنهم بريئون، و أكد أن الجزائر تمتلك ما يزيد عن 28 مليون رأس غنم وهي البلد المغاربي الوحيد الذي لا يستورد هذه الماشية، و ارجع ارتفاع أسعار البطاطا إلى عدم إخراج مخزون هذا المنتوج وعدم استكمال عملية الجني من الحقول، وكشف عن عرض قدمه الاتحاد للمملكة العربية السعودية لاقتناء أضاحي “جزائرية” للحجاج الجزائريين بدلا من استيرادها من السودان، إلا أن الاقتراح لا يزال ينتظر الرد.

و انتقد علوي، أمس، خلال حلوله ضيفا على منتدى جريدة “الشعب”، سيطرة السماسمرة و المضاربين على الأسواق خاصة سوق الماشية عشية عيد الأضحى، أذى إلى لهيب أسعارها، و قال انه يجب تدخل سريع و صارم من قبل وزارة الفلاحة لتطهير السوق منهم ، و اتهم هؤلاء بإتباع كل السبل غير القانونية لإبقاء أسعار المنتجات بمختلف أنواعها ملتهبة في الأسواق، إلى درجة إتلافها خشية إغراق السوق بها و تهاوي أسعارها، و يرى عليوي أن الالتهاب المسجل في أسعار الأضاحي خصوصا بالعاصمة سببه السماسرة إضافة إلى عامل آخر وهو قيام المواطنين باقتناء الأضاحي قبل أسابيع من العيد، ودعا إلى ترك شراء الأضحية إلى اليومين الأخيرين ما قبل عيد الأضحى، أين تنخفض الأسعار” رغما عن انف السماسرة” على حد تعبيره، و أكد أن الأسعار ستنخفض في اليومين القادمين بعد أن رخصت وزارة الفلاحة لإدخال الآلاف من رؤوس الأغنام إلى المدن لخفض الأسعار

“قدمنا مقترحا للسعودية من أجل بيعها أضاحي جزائرية للحجاج الجزائريين”

وفي السياق ذاته، قال عليوي إن الجزائر تمتلك ما بين 28 إلى 30 مليون رأس غنم ، وهي البلد المغاربي الوحيد الذي لا يستورد الماشية، وكشف عن عرض قدمه الاتحاد للمملكة العربية السعودية لاقتناء الغنم الجزائري للحجاج الجزائريين بدلا من استيراده من السودان قائلا: “أردنا أن يضحي الحجاج الجزائريين بالأضحية الجزائرية، أين أن الحاج الجزائري تتبعه أضحيته من الجزائر”، غير أن هذا العرض لم يتم الرد عليه من قبل المملكة العربية السعودية يقول عليوي.

“نرفض استيراد اللحوم رفضا تاما”

وقال الأمين العام للإتحاد العام للفلاحين الجزائريين أنّ، الأتحاد يرفض رفضا تاما اسيتراد اللحوم من الخارج، سواء من فرنسا او البرازيل او غيرها، و قال ، أنّه قد يقبل الاستيراد من السودان لكن في شكل ماشية ليتم تربيتها بالمناطق الجنوبية التي تشابها في مناخها مناخ السودان .

2018 سنة “خير” للمنتجات الفلاحية

واعتبر علوي أن سنة 2018 سنة “خير” من حيث مختلف المنتجات الفلاحية، لكن رغم هذا عرفت أسعار هذه المنتجات ارتفاعا و تدبدبا طوال الأشهر الماضية من السنة ، و أوضح بأن ارتفاع أسعار الخضر الذي شهده الموسم الرمضاني الفارط لم يكن له ارتباط بوفرة الإنتاج، وإنما بسبب استغلال السماسرة لعدم توفر طاقة التخزين التي منعت الفلاحين من دخول الأسواق وكسر أسعار السماسرة، وهو ما لم تصرح به وزارة التجارة، يضيف عليوي، الذي انتقد ” حالة الفوضى” التي تشهدها السوق الجزائرية، والتي باتت تؤثر على المواطنين والفلاحين على حد سواء، لمصلحة السماسرة .

“نقص اليد العاملة تسبب في تأخير جني البطاطا وارتفاع أسعارها”

وفي رده عن سؤال حول أسباب ارتفاع أسعار البطاطا في الأسواق، قال عليوي بأن المشكل لا يرتبط بالإنتاج، فالمنتوج متوفر، وإنّما بعملية جني المحصول، أين يجد الفلاح نفسه وحيدا ولا يد عاملة تساعده في جني البطاطا ، خصوصا أن اغلب الفلاحين يعتمدون على الطرق التقليدية في الجني وهم العمال عكس ما حاصل في الدول المتقدمة أين يستخدمون الآلات لجنبها، كما ذكر سببا آخر، وهو عدم إخراج مخزون البطاطا إلى السوق، في الوقت الذي لم تتم عملية الجني ما أدى إلى ارتفاع الأسعار.

“نريد من وزارة الصناعة استغلال الصوف قبل الجلود”

في موضوع آخر، ناشد عليوي، وزارة الصناعة والمناجم، التي كانت قد أعلنت عن حملة جمع الجلود، بضرورة استغلال أطنان الصوف التي يتم رميها في النفايات في كل سنة، مؤكدا بأنه كان على وزارة الصناعة أن تبدأ حملتها بعمليات جمع الصوف، قبل الجلود و ذلك بالنظر إلى الكميات الكبيرة التي يتم هدرها كل سنة، وذلك لاستغلالها في النسيج.

رزيقة.خ