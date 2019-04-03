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أستراليا تزيد الإنفاق لمواجهة التطرف

yassine yassine 3 أبريل 2019 العالم اضف تعليق 60 زيارة

أعلنت الحكومة الأسترالية أنها ستزيد الإنفاق لمواجهة خطر التطرف العنيف، بمقدار 381 مليون دولار أسترالي (270 مليون دولار أميركي) في السنوات الأربع المقبلة، بعد ارتكاب استرالي مجزرة المسجدين في نيوزيلندا الشهر الماضي.

وقال وزير الشؤون الداخلية بيتر داتون: “تظهر الأحداث المأساوية في كرايست تشيرش الشهر الماضي الحاجة الى البقاء في حال يقظة أمام خطر التطرف العنيف“. وأضاف أن المبلغ سيُخصص لتمويل فرق تحقيق إضافية وتطبيق وسائل جديدة لمواجهة تهديدات قد تطرأ، علماً ان الموازنة أظهرت تخصيص 35 مليون دولار أسترالي لمواجهة التدخل الخارجيوذكر داتون أن الحكومة ستنشئ مركزاً لتقويم التهديدات الخارجية، تديره الشرطة الاتحادية وجهاز الاستخبارات الأستراليوفرض رئيس الوزراء السابق مالكولم ترنبول عام 2017 قوانين صارمة تستهدف مكافحة التدخل الأجنبي، مشيراً الى تدخلات صينيةوعلى جماعات الضغط المتصلة بحكومات أجنبية الآن، التسجيل لدى أستراليا التي تمنع التبرعات السياسية الآتية من الخارج.

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