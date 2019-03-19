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أساتذة وموظفو التكوين المهني ينتفضون في الشارع ضد السلطة

أكدوا مساندتهم للحراك الشعبي :
أساتذة وموظفو التكوين المهني ينتفضون في الشارع ضد السلطة

islam kaab 18 مارس 2019 الوطني اضف تعليق 113 زيارة

ضم موظفي وأساتذة التكوين المهني أمس صوتهم إلى صوت الحراك الشعبي المطالب بالتغيير منذ 22 فيفري، وشهدت ساحة البريد المركزي منذ الصبيحة تجمهر العشرات في وقفة سلمية، ورفع المتظاهرون لافتات فيها رسائل قوية، تنديدا بتمديد العهدة الرابعة مطالبين بإصلاحات جذرية.
وشهدت مختلف ولايات الوطن وقفات مماثلة على مستوى المديريات الولائية على غرار العاصمة، البليدة، تيبازة، بشار، قسنطينة، سطيف برج بوعريريج، البويرة، احتجاجا على قرار تأجيل الانتخابات الرئاسية الذي اتخذه رئيس الجمهورية.
ورفع المحتجون لافتات تدعو إلى التغيير وضرورة استجابة السلطة لمطالب الحراك الشعبي المشروعة، مشددين بأن تعنت سلطة لن يفيد أي طرف في شيء، وبهذا يكون قطاع التكوين المهني قد التحق بالحراك الشعبي، بعد أن انضمت فيه قطاعات أخرى تباعا في وقت سابق، والتي كان أخرها قطاع التربية والتعليم الأربعاء الماضي وحتى قطاع الصحة.
رزاقي.جميلة

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