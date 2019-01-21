كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية دالية أن السنة المنصرمة 2018 خصصت لعملية رقمنة قاعدة بيانات الفئات المعوزة للاستفادة من منحة التضامن الجزافية وهي 3000 دينار بينما تم رصد مبلغ 67 مليار دينار لتغطية حاجيات السنة الجارية 2019 و أن ميزانية الدعم الاجتماعي وصلت نسبة 21 بالمائة أي ما يعادل أزيد من 1772 مليار دينار موجهة للفئات المحرومة والمعوزة من المجتمع وهو ما يعكس الأهمية التي توليها الدولة لهذه الشريحة من المجتمع.

وأوضحت الوزيرة التي نزلت ضيفا على فوروم الإذاعة للقناة الإذاعية الأولى أن الجزائر تحصي مليون معاق مستفيد من بطاقة الإعاقة 100 % ، وأن ربع هذا العدد يستفيدون من منحة 4000 دينار.

وبخصوص عملية القروض أعلنت الوزيرة ان الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر منحت 47 ألف قرض مصغر قيمتها 10 مليار دينار، موضحة أن 70% من هذه القروض استفادت منهم النساء.

و أشارت دالية أن الدولة مستمرة في سياستها الاجتماعية رغم تراجع الأوضاع المالية و هوما يؤكده قانون المالية الحالي الذي أفرد 21 بالمائة من ميزانية الدولة للقطاع ، مما يمثل أزيد من 8 بالمائة من الناتج الوطني الخام.

غير أن تصاعد النمو الديموغرافي بمعدل مليون نسمة سنويا والأزمة المالية التي تمر بها الجزائر استوجب التفكير مع وزارات أخرى، في إعداد مخطط عائلي حتى يتسنى للسلطات العمومية وضع استرايتيجة مستقبلية محكمة لترشيد النفقات و تسيير القطاعات المعنية بصفة مباشرة،على غرار الصحة و التربية والتكوين .

كما توقفت الوزيرة عند مختلف السياسات المتبعة من قبل وزارة التضامن الوطني للتكفل بمختلف الفئات الاجتماعية على غرار مرضى طيف التوحد، حيث أوضحت بأنه تم تخصيص 117 فضاء على مستوى مؤسسات التربية و التعليم المتخصص التابعة للقطاع يستفيد منها إلى غاية الآن نحو 2000 طفل مع العلم أن التسجيل بهذه المراكز مفتوح على مدار السنة.

فلة-س