أفاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي, الطاهر حجار، يوم امس الثلاثاء بالجزائر العاصمة بأنه من المتوقع أن يصل العدد الإجمالي للمسجلين الجامعيين خلال الدخول الجامعي المقبل نحو 1.655.000 طالب, سيسهر على تأطيرهم أزيد من 60 ألف أستاذ من مختلف الرتب.

وخلال إشرافه على إعطاء إشارة انطلاق التسجيلات الأولية لحاملي شهادة البكالوريا الجدد بالمدرسة الوطنية العليا للإعلام الآلي, أوضح السيد حجار أن السنة الجامعية -التي ستفتتح في 17 سبتمبر بالنسبة لأصحاب السنة الأولى و 5 من نفس الشهر بالنسبة للمتبقين- ستعرف التحاق 1.655.000 طالب, مقابل 1.540.000 طالب خلال السنة المنصرمة, سيشرف على تأطيرهم ما يربو عن 60 ألف أستاذ, 20 بالمائة منهم من ذوي المصف العالي.

ولهذا الغرض, سيتم تخصيص 1.411.000 مقعد بيداغوجي و 700.000 سرير, مع العلم أنه سيكون بإمكان الطلبة الجدد و لأول مرة, التسجيل عبر الخط للحصول على غرف بالإقامات الجامعية, حسب ما أشار إليه الوزير.

أما فيما يتعلق بالتسجيلات الجامعية التي انطلقت في مرحلتها الأولية اليوم و ستمتد إلى الخميس المقبل, فإنه سيكون على المعنيين تأكيد تسجيلاتهم ما بين 4 و 5 أوت على أن يعلن عن نتائج التوجيهات عبر الخط مساء ال11 منه, في حين حددت فترة إجراء المقابلات و الاختبارات التي تعني بعض التخصصات ما بين 12 و 13 من الشهر الجاري.

تقليص عدد الرغبات الممنوحة إلى أربعة بدل عشرة

ويجذر التذكير بأن عدد الرغبات الممنوحة للفائزين الجدد في شهادة البكالوريا قد تم تقليصها إلى أربعة بدل عشرة, مع منح فرصة ثانية لأولئك الذين لم يتحصلوا على إحداها و ذلك من خلال إفراد أربع رغبات أخرى جديدة, علما أنه يتعين على أن تكون إحدى الرغبات الأربع ضمن نظام ال (أل.أم.دي).

وفي هذه الحالة, سيتم فتح الموقع لتغيير التوجهات يومي 05 و 06 سبتمبر, فيما ستنشر النتائج في الفترة ما بين 07 و 09 سبتمبر على أن تمتد مرحلة التسجيلات النهائية من 10 إلى 14 من نفس الشهر.

وفي مرحلة ثانية, توجه حجار إلى جامعة هواري بومدين للعلوم و التكنولوجيا و جامعة يوسف بن خدة للاطلاع على سير عملية توجيه الطلبة الجدد أين استمع إلى انشغالاتهم رفقة أوليائهم.

نسرين.م