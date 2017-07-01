كشفت وزارة التربية أن عدد المترشحين المعنيين بالبكالوريا الخاصة المقررة في الـ13 جويلية الحالي فاق 104 الف مترشح، موزعين عبر 299 مركز إجراء.

وأوضحت وزارة التربية في منشور لها عبر موقعها الرسمي بالفيسبوك على أن وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط قد اجتمعت مساء الجمعة بمقر الوزارة مع مديري التربية الـ 50 والأمناء العامين ورؤساء مصالح الامتحانات و المسابقات بحضور إطارات الإدارة المركزية ، حيث تم مناقشة التحضيرات الخاصة بالدورة الاستثنائية لبكالوريا 2017 المزمع تنظيمها في الفترة الممتدة ما بين الـ13 و 18 جويلية الحالي مع استراحة تصادف يوم الجمعة 14 جويلية.

معلنة عن العدد الرسمي للمترشحين المعنيين بهذه الدورة الذي تم إحصاؤه من قبل مصالحها و البالغ عددهم 104036 يمثل المتمدرسون منه 10082 مترشح و الاحرار 93954 مترشح موزعين على 299 مركز عبر التراب الوطني.

وشددت الوزيرة على اطاراتها و موظفيها ضرورة اعتماد نفس الإجراءات التنظيمية و الأمنية التي سارت عليها الدورة العادية للبكالوريا.

كما دخل امس ازيد من 50 مشرف على اعداد الأسئلة الخاصة بالدورة الاستثنائية الى المعسكر الخاص بذلك للشروع في اعداده، و يأتي هذا بعد الاجتماع الذي جمعهم يوم الجمعة مع رئيس الديوان الوطني للامتحانات و المسابقات من اجل وضع خارطة الطريق لصياغة و طبع الأسئلة.

هذا ومن المحتمل ان تقوم وزيرة التربية بتاجيل الافراج عن نتائج الدورة العادية الى شهر اوت الى حين الانتهاء من تصحيح أوراق مترشحي الدورة الاستثنائية والإعلان عن نتائج الدورتين معا.

وفاء مرشدي