أزيد من 100 الف حالة تسوس أسنان لدى التلاميذ بالعاصمة

أحصت وحدات الكشف و المتابعة في الوسط المدرسي بالعاصمة أزيد من 100 الف حالة تسوس أسنان خلال الثلاثي الأول من الموسم الدراسي الجاري 2018/ 2019، وذلك بعد تشخيص ما يفوق 200.000 تلميذ في الأطوار التعليمية الثلاثة، حسب ما أفاد به رئيس مصلحة الوقاية بالمديرية المحلية للصحة و السكان الدكتور بوجمعة آيت تواراس

وأوضح الدكتور آيت تواراس، أن تسوس الاسنان يأتي على رأس قائمة الامراض التي يتم الكشف عنها لدى التلاميذ حيث أحصت وحدات الكشف و المتابعة في الوسط المدرسي بالجزائر العاصمة 103.996 حالة تسوس بعد تشخيص ما يفوق 200.248 تلميذ من أصل 316.375 تلميذ معني بالعملية تم فحصهم على مستوى الأقسام المستهدفة و هي الطور التحضيري و سنوات الأولى و الثانية و الرابعة من الطور الابتدائي و الثانية من الطور المتوسط و الأولى ثانوي

كما أبرزت نتائج عمليات الكشف بأن نسبة 1 من 2 تلميذ الذين تم فحصهم لديهم تسوس في الأسنان الى جانب أمراض اللثة و وذلك راجع إلى “إستهلاك كميات كبيرة من السكريات والعصائر الصناعية والتغذية غير الصحية ونقص النظافة الخاصة بالفم و الأسنان و اللثة وكذا عدم استخدام معجون وفرشاة الأسنان بانتظام” لاسيما لدى تلاميذ الطور الابتدائي ،يضيف ذات المصدر،و اشار الى أن المضاعفات الصحية الخطيرة التي يتسبب فيها مشكل تسوس الاسنان لدى الاطفال تؤثر على الاعضاء الحيوية خاصة على مستوى الجهاز الهضمي و القلب و الاصابة بالروماتيزم و امراض الكلى والغدد

واعتبر الدكتور أيت تواراس ان مرض تسوس الاسنان يعد الأكثر انتشارا في الوسط المدرسي، وقد استهدف البرنامج الوطني التحسيسي لصحة الفم والأسنان في الوسط المدرسي خلال الثلاثي الأول من الموسم الدراسي الجاري بالعاصمة حوالي 9700 قسم شملت قرابة 454 الف تلميذ إستفادوا من دروس تحسيسية

رزاقي.جميلة