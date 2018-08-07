

بلغ عدد المتعاملين الاقتصاديين المسجلين في السجل التجاري الى غاية نهاية السنة الماضية 12017 ما يقدر بـ 1،95 مليون، مقابل 1،89 مليون إلى غاية آخر 2016، حسب ما كشف عنه المركز الوطني للسجل التجاري.

وحسب ذات لمصدر، وصل بالتحديد عدد المتعاملين الاقتصاديين الى 1.952.606 متعامل مسجلين لدى السجل التجاري الى غاية أخر 2017.

ومن بين إجمالي هؤلاء المتعاملين الاقتصاديين، ينشط أزيد من 1،76 مليون بصفة أشخاص طبيعيين فيما ينشط 184.190 متعامل بصفة أشخاص معنويين بالمؤسسات.

وتبعا لفئة النشاطات، فأغلبية المتعاملين الاقتصاديين ينشطون كأشخاص طبيعية في مجال التوزيع بالتجزئة، حيث بلغوا 834.054 مسجل في السجل التجاري الى غاية 2017، أي ما يعادل 44،35 بالمائة من إجمالي المسجلين،وعلاوة على ذلك، بلغ عدد الأشخاص الطبيعية المسجلة 722.027 متعامل في قطاع الخدمات (38،4 بالمائة)، و 251.013 في انتاج السلع (13،35 بالمائة)، و 68.317 في التوزيع بالجملة (3،63 بالمائة)، و 4.673 في المؤسسات المختصة في الحرف التقليدية (0،25 بالمائة)، و 472 في التصدير (0،03 بالمائة).بينما في ما يخص بالأشخاص المعنوية، فقطاع الخدمات يضم 71.767 متعامل، أي ما يعادل 32،6 بالمائة من هذه الفئة المسجلة في السجل التجاري.

وفي ما يخص التسجيلات التي تمت خلال سنة 2017 وحدها، فقد بلغت 366.615 تسجيل، أي بزيادة قدرها 1،7 بالمائة مقارنة مع التسجيلات التي تمت خلال سنة 2016،ومن بين ذات التسجيلات، خصت 156.738 منها الانشاءات الجديدة (تسجيلات جديدة) ب 138.394 إنشاء للمتعاملين-الأشخاص الطبيعية و 21.691 أشخاص معنوية،وارتفع عدد التسجيلات الجديدة (انشاءات) بـ 62.349 مسجل في السجل التجاري مقارنة بسنة 2016 (+3،3 بالمائة).

وتتضمن كذلك هذه التسجيلات 112.338 تغيير ضمن السجل التجاري الوطني ( تغيير في النشاط، تغيير في العنوان او المسير …).وبشأن التسجيلات الجديدة (الانشاءات) المنجزة خلال سنة 2017، فحسب فئة النشاطات، حشر قطاع التوزيع بالتجزئة أغلبيتها، أي ما يعادل 51،84 بالمائة.

ومن جهة أخرى، فمن أصل التجار الحائزين على السجل التجاري فان 70.112 مؤسسة لديها سجل تجاري الكتروني الى نهاية عام 2017 أي 612.218 شخص طبيعي و 94.894 شخص معنوي بمعدل 36.2بالمئة من مجموع المسجلين في السجل التجاري الالكتروني.

أما بالنسبة للكثافة النسيج الاقتصادي، فيلاحظ المركز الوطني للسجل التجاري تواجد كبير في ولايات الشمال وعلى رأسهم الجزائر بـ 250.700 تاجر (12.8بالمئة من مجموع المتعاملين المتواجدون على المستوى الوطني).وتأتي الجزائر العاصمة متبوعة بولاية وهران بـ 96.041 تاجر (4.9بالمئة ) وسطيف ب 83.568تاجر(4.3بالمئة ) وتيزي وزو ب 81.528 تاجر (4.2بالمئة).

أما فيما يخص جنوب البلاد فان الولايات التي لديها اقل عدد من المتعاملين الاقتصاديين هي ولاية تندوف (5.401 متعامل) و اليزي (5.531 ) و البيض (9.849 متعامل ).

رزاقي.جميلة