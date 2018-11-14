تم جمع 1 طن من مادة الخبز و 2 طن من مادة البلاستيك خلال فعاليات صالون الجزائر الدولي للكتاب ال23 بقصر المعارض الصنوبر البحري (صافكس) المنعقد ما بين 29 أكتوبر إلى 10 نوفمبر المنصرم .

وأوضحت نسيمة يعقوبي المكلفة بالاتصال لدى مؤسسة “نات كوم” أن عملية جمع النفايات خلال الطبعة 23 لصالون الجزائر الدولي للكتاب التي مست مختلف أرجاء الصالون مكنت من جمع ما يقدر بأزيد من 1 طن من مادة الخبز التي خلفها زوار الصالون ، واعتبرت المتحدثة أن الكمية التي تم جمعها من مادة الخبز “معتبرة وتعكس مدى غياب الاستهلاك العقلاني والسلوك السلبي لدى بعض المواطنين الذين يزيدون من تفاقم ظاهرة تبذير الخبز”.

وفي نفس الحصيلة عرفت عملية تنظيف محيط صافكس والأجنحة المخصصة لعرض الكتب جمع 10 طن من مادة الكارتون وهي كمية ضخمة سيتم استغلالها لاحقا ضمن عمليات الفرز الانتقائي وتدوير النفايات إلى جانب جمع 2 طن من مادة البلاستيك (قارورات ماء ومواد غازية وعلب أكل).

وأرجعت ذات المسؤولة ارتفاع حجم نفايات الكارتون خلال الصالون لكون الكتب المشاركة يتم تخزينها داخل علب الكارتون ليتم التخلي عنها خارج الأجنحة بعد عرضها واقتناء مخزونها من طرف الزوار, ليقوم بعدها أعوان النظافة بعملية جمع أكوامها بصورة دورية حفاظا على نظافة الموقع وتدويرها في إطار عملية رسكلة المواد القابلة للإسترجاع .

وأشارت الى أن مؤسسة “نت كوم ” خصصت فرقا تضم 15عون لتنظيف مختلف أجنحة المعرض الدولي للكتاب حيث قاموا بدوريات مداومة لتنظيف الموقع 24 سا / 24 سا لجمع النفايات التي يفرزها الزوار و العارضين المشاركين وذلك بهدف الحفاظ على نظافة المحيط خاصة أن الموعد شاركت فيه 47 دولة ويستقطب أزيد من 1000 دار نشر”.

ف-س