سجلت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في الجزائر أزيد من 06 آلاف احتجاج خلال السداسي الأول من سنة 2018، مسجلة تراجع القدرة الشرائية للأسر الجزائرية بنسبة 40 بالمائة.

وعبرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان في بيان لها يحمل توقيع رئيسها هواري قدور عن قلقها الشديد من تواصل انهيار القدرة الشرائية للجزائرين، وكذلك انهيار قيمة الدينار امام العملات الاجنبية بشكل حاد بلغ مستويات قياسية وعلاوة على ذلك التضخم، نتيجة السياسات الشعبوية والمكرسة للتهميش والتفقير المفروضة على رقاب الفئات المحرومة والكادحة من الشعب الجزائري، ولم تعد متناسبة مع قدرة الشرائية للمواطن قبل أقل من أسبوع من حلول عيد الأضحى و الدخول الاجتماعي.

وقالت ان المؤشرات كلها توحي بـان الجبهة الاجتماعية على صفيح ساخن، في ظل المضاربة التي تمارسها اللوبيات و المضاربين، وصمت الحكومة الرهيب في إيجاد حلول المناسبة، حيث سيجد المواطن أمامه تحديات اجتماعية كبيرة تتركز أساسا في مصاريف ضخمة تمليها الضرورة الموسمية في ظل الارتفاع الخيالي للأسعار وفي كل الميادين.

وفي نفس الاتجاه ، ترى الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بأن الإجهاز على القدرة الشرائية للأغلبية الساحقة من المواطنين سوف يشكل حافزا قويا ومبررا مشروعا للاحتقان الاجتماعي وخروج فئات واسعة من المجتمع الجزائري للتظاهر في الشارع ،بينما يواصل مسؤولين النقابة الوحيدة الممثلة في الثلاثية يدافع على الإقطاعيون الجدد غير آبهين بمصالح الطبقة العمالية .

نسرين محفوف