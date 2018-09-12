شهدت الوكالات البنكية لمختلف المتعاملين العموميين خلال اليومين الاخيرين أزمة خانقة في التموين بالعملة الصعبة الأورو، حالت دون تمكين مئات المسافرين من الظفر بالمنحة السياحية التي تراجعت منذ شهرين لتصل 105 أورو، وبالمقابل شهدت الوكالات المتواجدة على مستوى مطار الجزائر طوابير لا متناهية جراء تدفق كل المسافرين عليها.

ووفقا لما ذكره مصدر بنكي فإن هذه الأزمة ترجع بالدرجة الاولى لتزامن الطلب الواسع على العملة الصعبة مع بداية الأسبوع، وتأخر البنك المركزي في إيداع كمية جديدة من “الدوفيز” بحساب البنوك العمومية، إذ يتم إطعام خزينة البنوك بطريقة تدريجية، في حين أن السحب اليوم فاق كافة التوقعات.

وفي السياق يرجع بعض الخبراء الماليين سبب تراجع حجم العملة الصعبة بالبنوك يرجع إلى الانخفاض الذي تشهده قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية منها الأورو والدولار، حيث يدفع مثل هذا الوضع بالبنوك للعمل على تقليص حجم خروج الدوفيز بعيدا عن أسوار وكالاتها، وهذا حتى لا تفقد المزيد من سيولتها المالية.

ويواجه البنك المركزي انتقادات كبيرة جراء خفضه قيمة المنحة السياحية إلى أقل من 105 أورو، حيث اعتبرها كثير من الخبراء اهانة للمسافر الجزائري للخارج، الذي قد لا تكفيه حتى لسد فاتورة الطاكسي، كون أن مصاريف الجزائري بالخارج ليوم واحد لا تقل عن 100 أورو.

عمر ح