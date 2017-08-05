قاد وزير الطاقة مصطفى قيتوني مباحاثات جادة مع سفير روسيا لمناقشة اوضاع سوق النفط الدولية التي أضحت لا تبشر بالخير في ظل عدم تزحزحها فوق عتبة 55 دولار منذ مدة طويلة.

واستغل وزير الطاقة مصطفى قيطوني لقاءه مع السفير الروسي ألكسندر زولوتوف بالجزائر العاصمة، لاستعراض وضعية العلاقات الثنائية والشراكة بين البلدين في مجال الطاقة التي “وصفت بالممتازة”، حيث تطرقا إلى آفاق تعزيزها.كما تناولا فرص وامكانيات الاستثمار والشراكة في مجال الطاقة خاصة المحروقات والطاقات المتجددة والتكوين، وتطرق قيطوني والسفير الروسي إلى تطور أسواق النفط الذي يعرف تذبذبا منذ فترة، مشيدين بمسار الحوار بين دول أوبيب وخارج أوبك من أجل ضمان استقرارها على المديين الطويل والمتوسط.

وكانت اللجنة الوزارية المشتركة للمتابعة لبلدان أوبيب-خارج أوبيب قد عقدت اجتماعها الرابع شهر يوليو الفارط بسانت بيترسبورغ (روسيا) بحضور وزراء الطاقة للبلدان المعنية ومن بينهم قيطوني.وعقب اجتماعها اعتبرت هذه اللجنة على أساس تقرير اللجنة التقنية المكلفة بمتابعة تنفيذ اتفاق تقليص انتاج البترول ان “سوق النفط تحقق تطور مستمر وملموس نحو استعادة توازنها” مشيرة إلى أن “الدعم الدائم للانتعاش العالمي لا يزال جاريا مع تسجيل استقرار في السوق البترولية التي تبقى عاملا حاسما. كما ان تذبذب السوق كان ضعيفا خلال الأسابيع الفارطة فيما بدأت التدفقات الاستثمارية في القطاع الصناعي تتحسن”.

ومن جهة أخرى أجرى وزير الطاقة مصطفى قيتوني سلسلة من المباحتاث مع سفيرفرنسا و مبعوث الوزير الاول البريطاني اللورد ريسبي و تركزت المباحتاث بين قيتوني و ريسبي حول الأوضاع الاقتصادية و الطاقوية و تطور سوق النفط ، فضلا عن العلاقات الثنائية التي وضفت بالممتازة و البحث عن فرص الأعمال و الاستثنمار و السبل الكفيلة بتسهيل تجسيد المشاريع المشتركة.

و عرض قيتوني للمسؤول البريطاني السياسة الطاقوية و الفرص المتاحة في مجال المصب النفطي l’amont pétrolier و الغازي أي الاستكشاف و الانتاج و دراسة كيفية تدعيم القدرات و الوسائل المتصلة بالاستكشاف بما في ذلك في عرض البحر offshore و شدد الوزير على ارادة الجزائر في تثمين أفضل لمواردها من المحروقات و استكشاف و استغلال أمثل للارث المنجمي من المحروقات من خلال الاستثنار في قطاع البتروكيمياء و صناعات التحويل ،بالمقابل عبر لورد ريسبي عن ارادة بلاده في تطوير علاقات الاعمال مع الجزائر ،معتبرا الجزائر كممون ذو ثقة و مصداقية ،مما يدفع بريطانيا الى الرغبة في المزيد من الاستثمار .

عمر ح