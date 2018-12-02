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أزمة أوزيل قد تنتهي برحيل اللاعب

تذبذب العلاقة تسيل لعاب إنتر ميلان:
أزمة أوزيل قد تنتهي برحيل اللاعب

Yacine Soudani 2 ديسمبر 2018 الرياضة, رياضة دولية اضف تعليق 101 زيارة

ذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية، أن مسعود أوزيل، يرغب في الرحيل عن أرسنال خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، والانضمام إلى إنتر ميلان الذي يُعدّ ضمن الأندية المهتمة بالتعاقد معه لإنهاء مسيرة 6 أعوام مع “الجانرز”.

و أوضحت الصحيفة الإسبانية، أن إنتر ميلان يريد استغلال تدهور العلاقة بين أوزيل ومدرب أوناي إيمري، حيث يشعر اللاعب الألماني بالغضب بسبب إبقائه على مقاعد البدلاء في المباريات الخارجية الكبرى للفريق اللندني هذا الموسم.

وأراد إنتر ميلان ضم أوزيل، خلال السنوات القليلة الماضية، قبل أن يمدد عقده في يناير المنصرم حتى عام 2021، لكن يبدو أن تذبذب العلاقة بين اللاعب ومدربه ستسيل لعاب الأفاعي مجددا.ً

عن Yacine Soudani

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