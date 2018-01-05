أرقام صادمة للأزمة الإنسانية في تعز باليمن

أعلن ائتلاف الإغاثة الإنسانية بتعز، الجمعة، في تقريره عن الأوضاع الإنسانية في المحافظة أن 115 أسرة فقدت معيلها من جراء مقتلهم في الحرب خلال شهر ديسمبر الماضي.

واضطر نحو 121 شخصا كانوا يعيلون أسرهم إلى التوقف عن أعمالهم من جراء الإصابات، التي تعرضوا لها خلال الشهر الماضي. وأشار التقرير إلى أن من إجمالي الضحايا المدنيين، الذين سقطوا خلال ديسمبر من العام الماضي، تم تسجيل مقتل 8 أطفال و 3 نساء، بالإضافة إلى إصابة 7 طفل و 4 نساء من بينها إصابات حرجة من جراء القصف العشوائي، الذي يستهدف مدينة تعز بصورة شبه يومية. وأكد تقرير ائتلاف الإغاثة، أن 1895 أسرة تعرضت للنزوح والتهجير القسري من منازلها في 6 من مديريات في ريف محافظة تعز، وهي قرى القوز والأشروح بمديرية جبل حبشي وحيفان والشقب والجيرات بمديرية صبر الموادم.

وأوضح التقرير أن 92 منزلا ومنشأة ومركبة وممتلكات خاصة وعامة تعرضت للأضرار، بالإضافة إلى 53 أخريات تضررت ىبشكل جزئي بسبب الحرب خلال الشهر الماضي، وهي بحاجة إلى إعادة التأهيل والإصلاح.