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أرزقي حوسيني رئيسا للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات

كان يشغل منصب رئيس للوكالة بالنيابة:
أرزقي حوسيني رئيسا للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات

eldjazair 16 يوليو 2017 الاقتصاد اضف تعليق 25 زيارة

قام وزير الطاقة مصطفى قيطوني يوم امس الأحد بتنصيب أرزقي حوسيني رئيسا للجنة ادارة الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ” ألنافت”.
وقال حوسيني الذي كان يشغل منصب رئيس للوكالة بالنيابة منذ 23 مارس الماضي خلفا لسيد علي باطاطا أنه ” على وعي تام بالدور الهام المنوط بالوكالة في ترقية قطاع الطاقة “.
وأكد ذات المسؤول أن الوكالة ستعمل بالتعاون مع سوناطراك لتطوير و تحسين مسار تثمين قطاع المناجم و تفعيل كل الاجراءات و التدابير الضرورية لاستقطاب اكبر قدر ممكن من الاستثمارات في هذا المجال.
وأوضح حوسيني أن الظرف الاقتصادي الحالي يدفع نحو ترسيخ ” ديناميكية جديدة ” و تفعيل سياسة طاقوية في مجال استغلال النفط .
في هذا الصدد قال حوسيني ان الوكالة ستعكف على انجاز دراسات من ضمنها مشروعا دراستين( 2) قيد الاعداد و ذلك لرصد و تحديد الامكانيات المتاحة في هذا المجال سواء في المناطق شمال البلاد أو في أحواض الجنوب .
من جهته دعا وزير الطاقة مصطفى قيطوني اطارات وكالة ” ألنافت” الى تحسين مسار تثمين الموارد في مجال المناجم و تفعيل الاجراءات الكفيلة بجلب الاستثمارات نحو القطاع خصوصا في مجالات البحث و انتاج و استغلال المحروقات عبر الوطن.
يذكر أن حوسيني من مواليد 1958 متحصل على شهادة ماستر في الفيزياء من جامعة العلوم و التكنولوجيا هواري بومدين ( دفعة 1982) كما يحوز على ديبلوم مهندس في الجيوفيزياء من المعهد الجزائري للبترول ببومرداس (دفعة 1985).
و شغل حوسيني في وقت سابق منصب مدير عام بنك معطيات الاستكشاف في مجمع سوناطراك و بعدها عين مدير قسم المعطيات التابع للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات و عضو في لجنة ادارة الوكالة و بعدها رئيس لها بالنيابة منذ مارس الماضي قبل أن يتم تنصيبه اليوم الاحد رئيسا للوكالة .
للتذكير تم تأسيس وكالة ( ألنافت) في 2005 حيث أوكلت لها مهام تثمين و ترقية الاستثمارات في مجال البحث و استغلال المحروقات و استصدار رخص البحث والاستكشاف.
ق.و

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