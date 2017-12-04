أردوغان: من يحاول المساس بترابنا نمطره بوابل من النيران

حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من محاولات المساس بوحدة تراب تركيا والتطاول على أراضيها، مهددا بإمطار من يتجرأ على ذلك بـ”بوابل من النيران”.

وأعلن أردوغان في كلمة ألقاها، اليوم الأحد خلال حضوره المؤتمر العام السادس لـ”حزب العدالة والتنمية”، الذي انعقد في ولاية آغري شرقي البلاد، أعلن: “لن نسمح لأحد بالمساس بشبر واحد من تراب هذا الوطن، ومن يحاول التطاول على أراضينا نمطره بوابل من النيران، كما نفعل الآن في جبال غابار وجودي وتندورك وبيستلر”، حيث ينشط مسلحون من “حزب العمال الكردستاني” (بي كا كا) المصنف إرهابيا من قبل أنقرة.

وتابع أردوغان قائلا إن “بي كا كا عبارة عن عصابة من القتلة تأتمر بأمر من يدفع لها المال، ولا علاقة لهؤلاء الإرهابيين ببلدنا لا من قريب أو بعيد”. وأضاف: “لا حاجة لإخوتي الأكراد في تركيا لمنظمات إرهابية وأحزاب تحمل أفكارا انفصالية من أجل تمثيلهم”. وأشار إلى الانقسامات الحاصلة في عدد من دول المنطقة، مؤكدا في هذا السياق أن “بصيرة الشعب التركي تحول دون انقسام الدولة”. ونوه إلى أن “جهات معروفة في الولايات المتحدة تحاول معاقبة تركيا حكومة وشعبا، لأنها لم ترضخ لمطالبهم، وتعمل على تحقيق ذلك (أي سيناريو تقسيم البلد) بواسطة أعوانها في الداخل التركي”. وبين أردوغان أن “تلك الجهات عملت على مهاجمة تركيا عبر منظمة فتح الله غولن (الداعية الإسلامي المعارض الذي تتهمه أنقرة بتدبير الانقلاب الفاشل الصيف الماضي) و”بي كا كا” وداعش الإرهابي بغية إضعافها والنيل من قوتها”.

كما هاجم الرئيس التركي كمال قليجدار أوغلو، زعيم “حزب الشعب الجمهوري” المعارض وثاني أكبر حزب في البرلمان بعد “حزب العدالة والتنمية” الحاكم، قائلا إن الأطراف الاجنبية تستخدمه “لتحقيق أهدافها ضد تركيا”.

المصدر: الأناضول