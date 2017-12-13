الأربعاء , ديسمبر 13 2017
الرئيسية / الحدث / أردوغان: سلام المنطقة مرتبط بالقضية الفلسطينية

أردوغان: سلام المنطقة مرتبط بالقضية الفلسطينية

yassin bouras 13 ديسمبر 2017 الحدث اضف تعليق 26 زيارة

افتتحت قمة منظمة التعاون الإسلامي حول القدس، الأربعاء، برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأشار أردوغان إلى أن أمريكا “ضربت بعرض الحائط القوانين والمواثيق الدولية” بقرار ترامب حول القدس، والتي تنص على أنه لا يمكن لأن دولة وضع سفارتها في القدس، ووصف أردوغان إسرائيل بأنها “دولة  الاحتلال وهي دولة الإرهاب في الوقت ذاته،” وأنها الدولة الوحيدة التي وقفت مع أمريكا. وذكر أردوغان بأن “حجم أراضي إسرائيل في 1947 هو حجم الأراضي الفلسطينية اليوم،” وشرح صوراً أظهرت “الممارسات والقوة المفرطة والمجازر التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطيين،” مشيراً إلى أنها “كوفئت لممارساتها الشنيعة” بقرار ترامب. وأكد أردوغان على أن “الإصرار التركي لن يتراجع” على قيام دولة فلسطينية بعاصمتها القدس، مشدّداً على أن “السلام بالمنطقة مرتبط بالعثور على حل عادل للقضية الفلسطينية.”

واقتبس أردوغان جملة عن صلاح الدين الأيوبي قال فيها: “من ينشغل بإضرار أصدقائه ينهزم على يد أعدائه.”

الوسوم

عن yassin bouras

شاهد أيضاً

قائد الجيش الباكستاني: القضية الفلسطينية تعادل لدينا قضية كشمير

  قال رئيس أركان الجيش الباكستاني، الجنرال قمر جاويد باجوا، إن باكستان تضع القضية الفلسطينية …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2017, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super