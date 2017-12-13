أردوغان: سلام المنطقة مرتبط بالقضية الفلسطينية

افتتحت قمة منظمة التعاون الإسلامي حول القدس، الأربعاء، برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأشار أردوغان إلى أن أمريكا “ضربت بعرض الحائط القوانين والمواثيق الدولية” بقرار ترامب حول القدس، والتي تنص على أنه لا يمكن لأن دولة وضع سفارتها في القدس، ووصف أردوغان إسرائيل بأنها “دولة الاحتلال وهي دولة الإرهاب في الوقت ذاته،” وأنها الدولة الوحيدة التي وقفت مع أمريكا. وذكر أردوغان بأن “حجم أراضي إسرائيل في 1947 هو حجم الأراضي الفلسطينية اليوم،” وشرح صوراً أظهرت “الممارسات والقوة المفرطة والمجازر التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطيين،” مشيراً إلى أنها “كوفئت لممارساتها الشنيعة” بقرار ترامب. وأكد أردوغان على أن “الإصرار التركي لن يتراجع” على قيام دولة فلسطينية بعاصمتها القدس، مشدّداً على أن “السلام بالمنطقة مرتبط بالعثور على حل عادل للقضية الفلسطينية.”

واقتبس أردوغان جملة عن صلاح الدين الأيوبي قال فيها: “من ينشغل بإضرار أصدقائه ينهزم على يد أعدائه.”