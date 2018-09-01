صرح الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني ،جمال ولد عباس بأن أربعين حزبا سياسيا و جمعيات المجتمع المدني قد انخرطوا في أرضية الشراكة والتشاور التي بادرت إليها تشكيلته السياسية تحسبا للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأوضح الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، الذي حضر أشغال افتتاح الجامعة الصيفية للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات، بأن أرضية الشراكة والتشاور لحزب جبهة التحرير الوطني تقوم بجمع مقترحات جميع المواطنين المهتمين بمستقبل البلاد،هذا وأشاد ولد عباس بالمجهودات التي تبذلها مصالح الأمن و بخاصة الجيش الوطني الشعبي لحماية الجزائر من كل المخاطر،و جدد ولد عباس دعم ومساندة تشكيلته السياسية لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.

هذا وتواصلت فعاليات الجامعة الصيفية للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات تحت شعار “وعدي استمرارية، استقرار وإصلاحات” بمشاركة حوالي 1000 امرأة من 40 ولاية إلى غاية يوم الأمس 31 أوت وذلك بتنظيم لقاءات و نقاشات و ورشات عمل،هذا وكانت قد أعلنت في افتتاح أشغال هذه الجامعة الصيفية الأمينة العامة للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات نورية حفصي، عن انضمام المنظمة التي تمثلها لأرضية الشراكة و التشاور التي بادر إليها حزب جبهة التحرير الوطني،وأكدت حفصي على أن للمرأة الجزائرية دور هام في تعزيز و توطيد الديمقراطية، مشيرة إلى أن الجزائر بحاجة اليوم إلى جميع أبنائها لتجاوز كل الصعوبات،و أعلنت المسؤولة الأولى بالتحاد الوطني للنساء الجزائريات بالمناسبة عن انضمام التنظيم الذي تمثله لحزب جبهة التحرير الوطني في إطار “أرضية التشاور” التي بادرت إليها هذه التشكيلة السياسية خدمة للجزائر.

رزاقي.جميلة