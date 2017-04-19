اعتمدت اربع مشاريع نموذجية في اطار ما يعرف بالشراكة بين القطاعين العام و الخاص PARTENARIAT PUBLIC PRIVE PPP ،بمصاحبة من البنك العالمي ،حسب ما تم الكشف عنه من قبل وزير الصحة و الاشغال العمومية بالنيابة خلال ورشة عمل حضرها ممثل البنك العالمي ديمبا با DEMBA BA.

وتتمثل هذه المشاريع المعتمدة في توسيع شبكة ميترو الجزائر واقامة خط ميترو وهران، فضلا نقاط العبور و الدفع PEAGE للطريق السيار شرق غرب و اخيرا مشروع الحافلة ذات المستوى العالي للخدمات BHNS و التي ستربط بين تافورة و المطار الدولي هواري بومدين،مع المرور عبر المسجد الاعظم و الصابلات بالعاصمة.

ويتم تجسيد المشاريع بمصاحبة من البتك العالمي ، لدرء نقص الموارد المالية ،و استعرض خبراء قطاعي النقل و الاشغال العمومية و الصناعة خلال الورشة مزايا الصيغة المعتمدة والتي تضمن توفير موارد لتمويل مشاريع البنى التحتية و تخفيف كاهل السلطات العمومية والخزينة.

واكد عبد المالك بوضياف وزير النقل والاشغال العمومية بالنيابة على استعداد السلطات العمومية تسخير الوسائل الكفيلة بتسهيل مهمة المتعاملين و الانفتاح عليهم سواء كانوا وطنيين ام أجانب للمساهمة في تمويل مشاريع هيكلية و انجاز البنى التحتية و المساهمة في تسييرها على اساس مسعى اقتصادي عقلاني و مفاهيم عصرية للتسيير و آليات التركيب المالي.

بالمقابل،اكد ممثل البنك العالمي على ان خبراء هيئة بروتون وودز حضروا للجزائر لتقاسم التجارب الدولية حول أساليب الشراكة الجديدة و التحضير للمشاريع.

ق.و