كشف رئيس مصلحة الأورام الطبية بمركز “بيار وماري كوري ” بالجزائر العاصمة، الأستاذ كمال بوزيد، عن نزول أدوية مبتكرة بالسوق الوطنية بداية من سنة 2019

وأوضح الأستاذ بوزيد على هامش الملتقى الثاني لطب الأورام الذي يدوم يومين أن وزارة الصحة سجلت أدوية مبتكرة منذ 9 أشهر ومن المتوقع أن تدخل السوق الوطنية بداية من سنة 2019، وأشار في هذا المجال إلى اللقاءات الثلاثة التي جمعت الصيدلية المركزية للمستشفيات بالمختصين لاقتناء هذه الأدوية المبتكرة الموجهة للعلاج المستهدف والتي أثبتت نجاعتها بالدول التي استعملتها

و سيستفيد من هذه الأدوية المرضى الذين يتابعون علاجهم بالمستشفيات ومراكز مكافحة السرطان وذلك نظرا لارتفاع تكلفتها وعدم تعويضها من طرف صناديق الضمان الاجتماعي، وستساهم هذه الأدوية الجديدة في تحسين نوعية حياة المصابين بالسرطان كما وكيفا دون مكوثهم بالمستشفى

ياسين.سوداني