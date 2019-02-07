رفض رئيس الإتحاد الوطني لمتعاملي الصيدلة و الناطق باسم الإتحادية الجزائرية للأدوية الدكتور عبد الواحد كرار الخوض في مسألة ندرة الأدوية و التي أثارتها النقابة الجزائرية للصيادلة الخواص مؤخرا بالتأكيد أن الجزائرتحصي 260 دواء بين مفقود تمام ومتذبذب20 بالمائة منهم متعلق بالأمراض المزمنة بالقول إن الصناعة الصيدلانية في الجزائر ماضية للتطور بصفة تدريجية سيما مع القرب لإنتاج الدواء المخصص لمرض السرطان 100 بالمائة بداية من سنة 2020.

وأوضح كرار في تصريح للإذاعة الوطنية أمس أن المنتجين الجزائريين يصنعون ما قيمته ملياري دولار سنويا من الأدوية وهو اعتبره بالمؤشر الإيجابي على تطور الصناعة الصيدلانية المحلية التي ستشرع في إنتاج أدوية علاج السرطان بحلول السنة القادمة و ذكر :”الأدواء الموجهة لعلاج السرطان ستصنع في الجزائر بنسبة 100 بالمائة بداية من السنة القادمة .”

كما كشف كرار عن وجود 90 مصنعا جزائريا ينتج مختلف أصناف الأدوية في انتظار إنجاز مصانع أخرى بعد منح الاعتماد لـ 150 منتجا من وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات مثنيا بالموازاة مع ذلك بدور السلطات العمومية في توفير الحماية للدواء المصنع محليا من خلال تقليص استيراد مختلف أصناف الأدوية ما سمح بتغطية احتياجات السوق الوطنية بنسبة 50 بالمائة وقال: “رغم كل ذلك فإن المصانع الجزائرية لها قدرات إنتاجية هامة تستغل بنسبة 50 بالمائة فقط وهي قادرة على تصدير منتوجاتها نحو الخارج لولا العراقيل البيروقراطية واللوجستيكية و قام 15 مصنعا بتصدير منتجاتهم الصيدلانية نحو الأسواق الإفريقية وهو مؤشر غير كاف مقارنة إذا ما تمت مقارنته بالقدرات المتوفرة “وشدد ذات المتحدث في السياق ذاته على ضرورة اهتمام المنتجين بتكوين الموارد البشرية قائلا إن “الجامعة لا تكون وفق احتياجات الصناعة الصيدلانية ” معربا عن أمله في إبرام اتفاقيات مع وزارة التكوين والتعليم المهنيين للتكوين في مهن الصناعة الصيدلانية .

وأثنى ذات المتحدث على الدواء الجزائري بوصفه بالممتاز من حيث النوعية بدليل استهلاك الجزائريين لـ 420 مليون علبة سنويا من مجموع 730 يتم إنتاجها سنويا وذكر:”الجزائريين يستهلكون سنويا 420 مليون علبة دواء تصنع محليا من مجموع 730 مليون علبة يتم إنتاجها ما يوحي أن المنتوج المحلي يمتاز بنوعية عالية ولو كان الأمر غير ذلك لتم تسجيل مشاكل و تعقيدات صحية لدى المرضى .”

وبلغة الأرقام كشف ذات المتحدث أن المواطن الجزائري يستهلك ما قيمته 80 دولار سنويا من الأدوية بفارق 47 مليون دولار عن معدل الاستهلاك العالمي والمقدر ب 127 مليون دولار سنويا و أوعز هذا الارتفاع أن لسعر الأدوية في الجزائر والذي اعتبره بالأرخص إذا ما تمت مقارنته بدول الجوار مستندا في ذلك لدراسة قام بهام المكتب العالمي ” أي كويفيا” و التي قال إنه سيكشف عن تفاصيل الأمر في تقرير سينشر بداية شهر مارس القادم .

زينب بن عزوز