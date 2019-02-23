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أدرار تحتضن الإحتفالات الرسمية لتأسيس الإتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات

Fella Soltani 23 فبراير 2019 الحدث اضف تعليق 162 زيارة

تحتفل الجزائر  غدا ، بالذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات المصادف لـ 24 فيفري من كل سنة.

وتحتضن ولاية أدرار هذه السنة الاحتفالات الرسمية وهي الولاية التي تحولت الى قطب غازي وبترولي بامتياز محققة بذلك استثمارات كبرى في هذا المجال.

وقال  مدير الطاقة بولاية ادرار لمصاري رمضان، إنّ الولاية اليوم منطقة بترولية بامتياز ويحسب لها ألف حساب والدليل هو إقامة هذه التظاهرة التي سنحتفل بها هذا الأحد والولاية تشهد اليوم استكشافات جديدة بالإضافة إلى المركب الغازي الذي سيكون بقدرة 14 مليون متر مكعب يومي وسيتواجد في جنوب رقان”.

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