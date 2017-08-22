أبرز المدير العام لديوان العمرة والحج يوسف عزوزة يوم امس الاثنين الاداء الجيد للبعثة الجزائرية بمكة المكرمة والخدمات المقدمة للحجاج الجزائريين، مشيرا الى حالة الاطمئنان لديهم بعدما تم استقبال ازيد من 21 الف منهم بمكة الى غاية امس.

وفي تصريح صحفي عقب اجتماع تنسيقي بمركز مكة المكرمة حضره رئيس المركز زوهير بودراع و القنصل العام للجزائر بجدة عبد القادر القاسمي الحسيني، اوضح عزوزة ان تقارير مطمئنة تليت خلال الاجتماع التنسيقي لمختلف الفروع للبعثة حول الاداء الجيد للبعثة و الخدمات المقدمة لحجاجنا الميامين.

واضاف قائلا ان ” هذا الحضور وهذه الخدمات بعثت الاطمئنان لدى الحاج الجزائري الذي يجد البعثة في استقباله في مطار القدوم ونقله الى الفندق اضافة الى تقديم الخدمة في امكان تواجده”، مشيرا الى ان المرحلة القادمة عند اداء المشاعر ستكون صعبة ولذلك قدمت توجيهات في فرع المشاعر لاعداد الخطة اللازمة والتنسيق المحكم مع المؤسسة الاهلية للمطوف للدول العربية لتوفير الخيام والحفاظ على ما تم الاتفاق عليه حول الخدمات التي ستقدم للحاج الجزائري في مشاعر عرفات ومنى وتوفير النقل الكافي والجيد المتعاقد عليه لفائدة الحجاج الجزائريين.

الظروف مهيأة والأمور محضرة لإنجاح موسم الحج هذا

ومن جانبه عبر القنصل العام للجزائر بجدة عن تفاؤله لانجاح هذا الموسم إذ لاحظ أن “الظروف مهيأة والامور محضرة لانجاح موسم الحج هذا” مشيرا الى ان القنصلية تتابع باهتمام كبير عملية تحضير موسم الحج منذ تقريبا شهر يناير الماضي كما قامت بدورها في المتابعة الميدانية وحل جميع المشاكل الادارية والتقنية العالقة بهدف انجاح موسم الحج وتوفير الخدمة للحجاج الجزائريين بمكة المكرمة.

تسجيل أول وفاة في صفوف الحجاج الجزائريين بمكة

انتقل حاج جزائري، يوم اول أمس، إلى رحمة الله، بمكة المكرمة، في المملكة السعودية.

وأوضحت مصادر، أن الأمر يتعلق بالحاج “جيلالي بن ميرة خدة، البالغ من العمر 82 سنة، والذي ينحدر من منطقة جمعة الأشياخ بولاية عين الدفلى، مضيفة أنه التحق بالبقاع المقدسة قادما من الجزائر قبل يومين، على متن الرحلة رقم SV 342، لتسجل ذلك الجزائر أول وفاة من رعاياها بالبقاع المقدسة.

ق.و