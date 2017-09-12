أخطر عصابة اشرار بالعاصمة أمام محكمة الجنايات قريبا

من المرتقب ان تنظر محكمة الجنايات خلال شهر اكتوبر المقبل في قضية جماعة منظمة تتكون حسب ملف الاحالة من ازيد من عشرة متهمين عن جناية المتاجرة بالقنب الهندي بالعاصمة.

فصول قضية الحال تعود إلى 4 ديسمبر 2013 حينما طاردت مصالح الأمن شخص مشبوه كان يقود سيارة فاخرة و الذي رفض الامتثال لأمر التوقف و لاذي بالفرار راجلا تاركا سيارته على الرصيف و عند تفتيشها تم العثور على 204 كيلوغرام و 440 غرام من القنب الهندي مع بطاقة تعريف المتهم الذي تم ايقافه بعد ذلك.

و حسب ذات المصدر فقد أدلى المتهم بعد ذلك لمصالح الأمن بأسماء بقية الأفراد المكونين لهذه الجماعة الاجرامية المنظمة المختصة في السرقة و التزوير في هيكل المركبات و لوحات الترقيم و تقليد أختام الدولة.

و قد توبع المتهمون كذلك حسب المصدر ذاته بجنحة تبييض الأموال حيث بينت التحقيقات أن المتهم الرئيسي في القضية كان يدفع الأموال المحصلة من المتاجرة بالمخدرات و التي تبلغ الملايير إلى شركة خاصة باستعمال اسم متعامل للهاتف النقال بمنطقة مغنية.

و في السياق ذاته تمكنت مصالح الأمن من اكتشاف وصل استيلام الشركة ل00مبلغ قدره 2.690.000.00 دج مدفوع من طرف متعامل للهاتف النقال–حسب ذات المصدر–. و قد أوضح المتهم الرئيسي في هذا الصدد أنه استلم هذه الوثيقة من مؤسسة محل المتابعة بعد تسديده المبلغ المشار إليه أعلاه مقابل استلامه 50 كلغ من القنب الهندي.

صالحي.أ