قبل أيام قليلة من الانطلاق الفعلي للحملة الانتخابية بخصوص تعليق اللافتات الاشهارية الخاصة بكل حزب، شرعت بعد الأحزاب وبشكل سريع مقارنة بنظيراتها المشاركة في الاستحقاق التشريعي المقبل، إلى طرح الشعار الذي ستدخل به المعترك الانتخابي المقبل، والمقرر إجراؤه يوم 04 ماي المقبل، وذلك قصد لفت انتباه الهيأة الناخبة وكسب أكبر عدد من أصواتهم.

تعليق اللافتات الذي سيكون ابتداء من 09 أفريل المقبل، حسب القانون الانتخابي، يعد أمرا مهما للأحزاب والقوائم الحرة المشاركة، وهناك يسعى كل تشكيل سياسي إلى استعراض عضلاته الدعائية والاشهارية، فمن الأحزاب من يركز على صورة الشعار الذي سيجعله في واجهة حملته الانتخابية، وهناك من يركز على البرنامج والمشروع الذي سيغري به المواطنين وكسب أصواتهم.

تحالف حركة مجتمع السلم، كان من السباقين إلى طرح الشعار الخاص بالحملة الانتخابية المقبلة، حيث نشرت “حمس” على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة الشعار الذي ستدخل به المعترك الانتخابي المقبل، والمتمثل في “معا لجزائر الهناء والنماء” ويحمل الرقم 26، بشكل قد يجمع المتتبعون على انه مميز مقارنة بالشعارات السابقة للحركة في معاركها الانتخابية السابقة.

نعمان لعور : شعارنا كان مدروسا جيدا وهو مبني على الوضع الجزائري

وبخصوص هذا الشعار صرّح نعمان لعور، القيادي البارز في حركة مجتمع السلم، أن المكتب الوطني للحركة اختار هذا الشعار بناء على عدة اعتبارات، أهمها الوضع السائد في البلاد، والغليان الشعبي الذي يكتنف الشارع الجزائري، حيث قام المكتب باستقبال العديد من الأمثلة الدعائية من طرف المناضلين المبدعين، قبل أن يستقر على شعار “معا لجزائر الهناء والنماء”، قائلا ” شعارنا مدروس من كل الجوانب، وهو مبني على الوضع السائد في البلاد، حيث أننا بأمس الحاجة إلى الاستقرار الأمني والمعيشي المتمثل في “الهناء”، بالإضافة إلى إنشاء ثورة اقتصادية تحت عنوان “تنمية” “.

وبخصوص النظرة المتشائمة للمواطنين تجاه هذه الشعارات، أكد نعمان لعور، أنّ أصابع الاتهام والتشاؤم يجب أن توجه لمن يحتل بأغلبيته مقاعد البرلمان، ولم يستطع بذلك أن يحقق أمنيات الشعب، مضيفا في الوقت ذاته أن الأقلية التي حركته جزء منها في قبة زيغود يوسف، بإمكانها أن تحرك بعض الملفات ولكنها لا تستطيع فرضها على أرض الواقع، قائلا “نحن نقوم بواجبنا رغم قلة عددنا وضعف شوكتنا في البرلمان، وإذا كان للمواطن سؤال أو اتهام للأحزاب المشاركة في البرلمان بسبب شعاراتها، فانه من الأجدر توجيه هذه الأصابع إلى من يحتل قبة البرلمان بأغلبيته دون أن يحقق مراد الشعب، لأنه وببساطة القادر على التغيير مقارنة بنا نحن أحزاب المعارضة”.

بن خلاف : نحن بصدد دراسة الشعار المناسب وسنطرحه في غضون الأيام المقبلة

من جهته، أكّد القيادي البارز والمرشح الأول عن قائمة اتحاد النهضة، العدالة والبناء في قسنطينة، لخضر بن خلاف، أنّ اتحاده لم يفصل بعد في الشعار الذي سيطرحه خلال الحملة الانتخابية الخاصة بالتشريعيات المقبل، مضيفا في الوقت ذاته أن المكتب الوطني يقوم بدراسة البرنامج المناسب لذلك، وسيقوم بطرحه في الوقت المناسب، قائلا “نحن بصدد دراسة البرامج المناسبة الخاصة بالشعار الذي سنرفعه خلال الحملة الانتخابية، وسنقوم بذلك في غضون الأيام القليلة المقبلة”.

وعلى صعيد آخر، فان العديد من الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات المقبلة، رفضت الرد على اتصالاتنا من اجل الاستفسار عن هذا الموضوع، ويتعلق الأمر بكل من جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي، حزب العمال، جبهة القوى الاشتراكية والتجمع من اجل الثقافة والديمقراطية، هي الأحزاب التي تعد مكاتبها الإعلامية قليلة التواصل مع الإعلاميين لأسباب لازال الكثير من الصحفيين يجهلونها.

ع.فداد