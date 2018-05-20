رغم الجمود الذي يطبع الساحة السياسية وحالة السبات المعروفة لدى الأحزاب السياسية خلال الشهر الفضيل غير أن هذا الأخير دخل فيه البعض وفضل آخرون مواصلة نشاطه سيما وأن رمضان يتزامن مع فصل الربيع لا الصيف.

الأفلان في سبات والأرندي ينشط عبر مواقع التواصل الاجتماعي

ربما أن الخرجات المكثفة للأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني قبل رمضان بمعدل نشاطين في الأسبوع الواحد جعل هذا الأخير يركن للراحة و تبني شعار لا ندوات واللقاء بعد رمضان لتتولى صفحات الحزب عبر مواقع التواصل والتي وجه لها هذا الأخير قبل رمضان بضرورة النشاط لما لها من أهمية في استقطاب الرأي العام وإثارة انتباهه بنشر رسائل الرئيس والتذكير بإنجازاته واستكمال المسيرة في غياب الأمين العام وعلى العكس يواصل غريمة نشاطه السياسي وإن غاب عنه شخص الأمين العام احمد أويحي والذي كان أخر ظهور له شهر أفريل باجتماع للمجلس الوطني بمقر الحزب واكتفى حينها الحزب بنشر الصور فقط بعيدا عن وسائل الإعلام والذين لم توجه لهم الدعوات ليعود أمس ويكتفي أيضا بنشر تهنئة الأمين العام للحزب بمناسبة الذكرى 62 ليوم الطالب وأورد فيها :”بمناسبة الذكرى 62 ليوم الطالب 19 ماي يتشرف السيد أحمد أويحيى أصالة عن نفسه ونيابة عن إطارات ومناضلي التجمع الوطني الديمقراطي أن يتقدم إلى كافة الطالبات والطلبة الجزائريين بأحر التهاني متمنيا لهم التوفيق في مسارهم الدراسي والنجاح في مسارهم المهني المستقبلي في خدمة الجزائر”.

غير أن القيادي في الحزب محمد قيجي وفي تصريح ل “الجزائر ” أمس رفض الحديث عن سبات سياسي في حزب الأرندي والذي صار يربط – على حد تعبيره- بظهور الأمين العام وغيابه في الوقت أن هذا الأخير وإن لم يظهر إعلاميا غير أنه يمارس نشاط على رأس الحزب وقال :” لسنا في سبات سياسي ولنا نشاطنا المكثف خلال الشهر الفضيل فالحزب بصدد استكمال هيكلة المجلس البلدية والولائية بتعليمات من الأمين العام باستكمالها قبل شهر سبتمبر والأمر يسير على أحسن حال وذلك إلى جانب الاستمرار في اللقاءات الولائية مع المنتخبين وجمعيات عامة تنعقد “.

تاج “رمضان بنكهة التحضير للمؤتمر”

أما حزب تجمع أمل الجزائر فقد عنون شهر رمضان ” برمضان بنكهة المؤتمر ” وذلك على خلفية التحضيرات الجارية على قد وساق لهذا الأخير المنتظر عقده خلال السداسي الثاني من سنة 2018 حسب ما كشف عنه المكلف بالأمس في تصريح ل ” الجزائر ”

وقال نبيل يحياوي:”رمضان هذه السنة على غير العادة يعرف فيها الحزب نشاطا مكثفا سواء على الصعيد السياسي بالتحضيرات لمؤتمر الحزب المنتظر عقده خلال السداسي الثاني من السنة الجارية بحيث سيعقد خلال شهر رمضان لقاءات في مكاتب الحزب على مستوى الولايات لقاءات لمناقشة أوراق المؤتمر إلى جانب بداية عقد المؤتمرات الولائية والبلدية ليكن الشهر الفضيل في حزب تاج هذه السنة بنكهة المؤتمر القادم ” .

وأضاف على أن الأمر غير مقتصر على السياسية فقط بل الجانب التضامني حاضر في الحزب كعقيدة كل شهر رمضان ببرنامج خاص بالشهر الفضيل وذلك من خلال توزيع قفة رمضان ومساعدة العائلات المحتاجة .

الأفافاس منشغل بتجديد هياكل الحزب

ورغم قلة الندوات لحزب جبهة القوى الاشتراكية وغلق أغلبية قياديه لهواتفهم غير أن هذا الأخير لم يرفع شعار”نلتقي بعض رمضان” بحيث لا يزال هذا الأخير منغمس في عملية تجديد هياكل الحزب و تجسيد مخرجات المؤتمر الإستثنائي الذي عقده الحزب شهر أفريل الفارط لانتخاب أعضاء الهيئة الرئاسية والتي عادت فيها الغلبة لقائمة علي العسكري

وكشف بيان مقتضب صادر عن الحزب أمس عن تعيين حكيم بلحسن مديرا لديوان الهيئة الرئاسية للحزب وجاء في البيان :”الهيئة الرئاسية للحزب تعين الرفيق حكيم بلحسن كمدير لديوان الهيئة الرئاسية للحزب “.

وعقد الحزب لقاء أمسية أول أمس للحزب بكل مكوناته من الهيئة الرئاسية واللجنة الأخلاقية والأمانة العامة و التي تم التطرق خلالها لعديد المستجدات التي عرفتها الساحة السياسية و ذلك بعيدا عن وسائل الإعلام وتم الاكتفاء بنشر صور اللقاء على صفحة الحزب عبر موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك للحزب .

النهضة تستكمل تحضيرات المؤتمر

أما حركة النهضة فأبرز أمينها العام محمد ذويبي أن الحركة وإضافة للعمل التضامني و الإشراف على موائد الإفطار في الولايات والتكافل الاجتماعي فإن الحركة تواصل نشاطها السياسي بتنظيم محاضرات و كذا استكمال التحضيرات للمؤتمر الذي سيعقد نهاية السنة

زينب بن عزوز