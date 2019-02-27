أحزاب المعارضة تجتمع السبت لاختيار مرشح توافقي

تعقد أحزاب المعارضة و شخصيات وطنية يوم السبت اجتماعا بمقر حزب جبهة العدالة و التنمية التي يرأسها عبد الله جاب الله من اجل مناقشة اختيار كمرشح للمعارضة بعد اللقاء الذي عقد الأسبوع الماضي حيث تم تأجيل الفصل في القض
Fella Soltani 27 فبراير 2019 الحدث اضف تعليق 103 زيارة
27 فبراير 2019
27 فبراير 2019
27 فبراير 2019
تعقد أحزاب المعارضة و شخصيات وطنية يوم السبت اجتماعا بمقر حزب جبهة العدالة و التنمية التي يرأسها عبد الله جاب الله من اجل مناقشة اختيار كمرشح للمعارضة بعد اللقاء الذي عقد الأسبوع الماضي حيث تم تأجيل الفصل في القض
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تم اليوم، طرح الورقتين النقديتين في شكلهما الجديد من فئة 500 دينار، و1000 دينار، للتداول …
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