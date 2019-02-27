أحزاب المعارضة تجتمع السبت لاختيار مرشح توافقي

تعقد أحزاب المعارضة و شخصيات وطنية يوم السبت اجتماعا بمقر حزب جبهة العدالة و التنمية التي يرأسها عبد الله جاب الله من اجل مناقشة اختيار كمرشح للمعارضة بعد اللقاء الذي عقد الأسبوع الماضي حيث تم تأجيل الفصل في القض