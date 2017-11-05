هؤلاء هم الموقوفون أمس في السعودية : أحد عشر أميراً بينهم “الوليد بن طلال” و4 وزراء حاليين و30 سابقين

ذكرت وسائل إعلام سعودية، أن لجنة مكافحة الفساد المشكلة السبت أوقفت 11 أميراً. وأكد حساب “أخبار السعودية”، المقرب من الحكومة السعودية، إيقاف الأمير متعب بن عبد الله وزير الحرس الوطني المقال، والأمير الوليد بن طلال والأمير تركي بن عبد الله بن عبد العزيز أمير الرياض السابق.

واعتقلت اللجنة كذلك 4 وزراء الحاليين وعشرات الوزراء السابقين (قيل أن عددهم بلغ 30) والمسؤولين السابقين. وأنها أعادت فتح ملف سيول جدة وملف التحقيق في قضية وباء كورونا. وتحدثت مصادر إعلامية كذلك عن إيقاف مدير الديوان الملكي السابق خالد التويجري، ورجال الأعمال البارزين صالح كامل و نجله، ووليد الإبراهيم رئيس مجموعة “ام بي سي” وبكر بن لادن.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أصدر أمراً ملكياً، مساء السبت، بتشكيل لجنة لمكافحة الفساد برئاسة نجله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وجاء في البيان الصادر عن الديوان الملكي السعودي، والذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، مساء اليوم، أنه تم “تشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد، تقوم اللجنة بحصر المخالفات والجرائم والكيانات المتعلقة بقضايا الفساد، وإصدار أوامر منع السفر والقبض ولها الحق في اتخاذ الإجراءات الاحترازية حتى تحال للجهات القضائية، واتخاذ ما يلزم في المتورطين في قضايا الفساد.” وأضاف البيان “نظراً لما لاحظناه ولمسناه من استغلال من قبل بعض ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة، واعتدوا على المال العام دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق أو وطنية، مستغلين نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها في التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه متخذين طرائق شتى لإخفاء أعمالهم المشينة، ساعدهم في ذلك تقصير البعض ممن عملوا في الأجهزة المعنية وحالوا دون قيامها بمهامها على الوجه الأكمل لكشف هؤلاء مما حال دون اطلاع ولاة الأمر على حقيقة هذه الجرائم والأفعال المشينة”.

– الأمير الوليد بن طلال رئيس شركة المملكة القابضة

– الأمير متعب بن عبد الله وزير الحرس الوطني

– الأمير تركي بن عبد الله الأمير السابق لمنطقة الرياض

– خالد التويجري الرئيس السابق للديوان الملكي

– عادل فقيه وزير الاقتصاد والتخطيط

– إبراهيم العساف وزير المالية السابق

– عبد الله السلطان قائد القوات البحرية

– بكر بن لادن رئيس مجموعة بن لادن

– محمد الطبيشي الرئيس السابق للمراسم الملكية في الديوان الملكي

– عمرو الدباغ المحافظ السابق للهيئة العامة للاستثمار

– وليد آل ابراهيم مالك شبكة (إم.بي.سي) التلفزيونية

– خالد الملحم المدير العام السابق لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية

– سعود الدويش الرئيس التنفيذي السابق لشركة الاتصالات السعودية

– الأمير تركي بن ناصر الرئيس العام السابق للأرصاد وحماية البيئة

– الأمير فهد بن عبد الله بن محمد آل سعود النائب السابق لوزير الدفاع

– صالح كامل رجل أعمال وابنيه

– محمد العمودي رجل أعمال

– اللواء تركي بن عبد الله بن محمد الكبير، بتهم فساد تتعلق بالقوات البحرية